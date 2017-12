Una vez más Estados Unidos viola el mandato de la ONU, las múltiples resoluciones emitidas por más de seis décadas, el derecho del heroico pueblo palestino y el Derecho Internacional, al designar a la ciudad de Jerusalén como capital del estado sionista de Israel y trasladar la sede de la embajada de EE.UU. a esa ciudad.

La declaración unilateral, arbitraria y colonialista, eleva a grados inauditos la tensión en la región y se convierte de hecho en una brutal provocación.

El Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos rechaza enérgicamente la decisión adoptada por el gobierno de Trump que vulnera el derecho del pueblo palestino a su sagrada tierra con Jerusalén Oriental como su capital.

Por casi tres décadas se han llevado adelante negociaciones para alcanzar una solución que satisfaga la existencia de dos Estados, donde se respete las demandas del pueblo palestino al retorno a su tierra, la creación de un Estado independiente, libre y soberano, la libertad de los miles de prisioneros políticos en cárceles de Israel, con Jerusalén Oriental como capital del pueblo palestino.

Estados Unidos se erige con impunidad como amo del mundo, ofende la cultura y religión milenaria de los pueblos árabes y musulmanes, pone a la región al borde de una grave desestabilización y hace retroceder el proceso de negociación.

Trump no está loco, Trump es la ultraderecha encarnada en el poder. Su gobierno representa al complejo militar estadounidense del cual el sionista Estado de Israel es parte.

La humanidad no puede callar ante esta nueva barbaridad del actual inquilino de la Casa Blanca que amenaza a diestra y siniestra, bloquea perversamente a Cuba y Venezuela, controla a los gobiernos que ha impuesto en América Latina, se burla de la ONU y la Paz que tanto necesita la humanidad.

Levantemos la voz desde todo el planeta, en apoyo al heroico pueblo palestino para decirle a Trump alto y claro NO aceptamos su decisión unilateral, No aceptamos la injerencia de EE.UU. en Palestina. No al sionismo, No al fascismo.

Apoyemos las acciones que se están llevando a cabo en todo EE.UU., Canadá, Quebec, Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Cuba, España, El Salvador, Grecia, Francia, Finlandia Noruega, Dinamarca, Irlanda, Nueva Zelandia, Marruecos, Reino Unido, Suecia, Túnez con la consigna: EE.UU. y Sionistas: Manos Fuera de Jerusalén, Capital de Palestina!

Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos

7 de diciembre de 2017