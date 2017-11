Flacso Argentina y el Centro Cultural de la Cooperación realizan esta semana, en Buenos Aires, el más importante y amplio encuentro sobre Estado y Políticas Públicas – El Neoliberalismo tardío . Un amplio abanico de ejes temáticos, que van de control y ética pública hasta políticas de género, pasando por políticas de educación, de salud, de cultura, entre otros, componen la agenda del II Congreso Nacional.

Cuando se agotaba el ciclo largo expansivo de la economía capitalista de la segunda postguerra, se generó la situación que los economistas han llamado de estanflación , la combinacion de estancamiento con inflación. Los gastos estatales acumulados en la era de gran desarrollo económico y conquistas sociales pasaron a pesar sobre los gobiernos, que recurrirán a la inflación para atenderlos.

Fue en ese marco que empezaron a surgir elementos que más tarde se configurarían en el ideario neoliberal. Una especie de neoliberalismo precoz estaba contenida en las propuestas de la Comisión Trilateral, compuesta por Samuel Huntington, Michel Crozier y Joji Watanuki, (The Crisis of Democracy, New York, New York University Press, 1975), cuando proponen una democracia restringida . El Estado se volvería incapaz de atender las demandas de los distintos sectores de la sociedad que actuando en democracia, haría sobrecargar sobre las finanzas públicas, en la atención de derechos que ya no era posible satisfacer. Surge el tema de la ingobernabilidad , que se volvería pieza esencial en la centralidad de los ajustes fiscales en el modelo neoliberal.