El Ejercicio AmazonLog, iniciativa del Comando Logístico do Exército Brasileiro (COLOG) a realizarse en Brasil entre septiembre y noviembre de este año, tiene contemplados tres tipos de actividad. Por un lado, una exposición y un simposio considerados preparatorios al ejercicio y que se llevarán a cabo en la ciudad de Manaos entre el 26 y el 28 de septiembre. En el mes de noviembre se realizará la Operación América Unida que contempla la construcción de una Base Logística Internacional, compuesta por Unidades Logísticas Multinacionais Integradas (ULMIs). En principio, la instalación será de carácter provisional, acotada al periodo de realización del simulacro internacional conjunto en la frontera de Brasil, Colombia y Perú. De manera más precisa, las distintas actividades del AmazonLog consistirán en:

-Exposición de Materiales:[1]

Espacio para que empresas muestren productos y soluciones durante la exposición y el Ejercicio Logístico Multinacional Interagencias. En Manaos, entre el 26 y el 28 de septiembre, corporaciones civiles tendrán la oportunidad de presentar y compartir experiencias con invitados brasileños y del exterior, considerados potenciales compradores. Para aprovechar la posibilidad de interactuar con las fuerzas militares y las agencias, las empresas también asistirán al Ejercicio a realizarse en la ciudad de Tabatinga entre el 06 y el 13 de noviembre, para mostrar y probar sus productos en situaciones reales. De manera adicional, a través del AMAZONLOG, el COLOG órgano responsable de las adquisiciones de la institución castrense, utilizará el simulacro para conocer los productos para ulteriores adquisiciones.

– Simposio Internacional de Logística Humanitaria con los siguientes subtemas:[2]

apoio às comunidades e populações civis afetadas e deslocadas pelas ações do narcotráfico e do terrorismo

apoio a refugiados de países que vivem crise econômica e política

assistência humanitária a refugiados durante Operações Militares

experiência militar brasileira de ajuda humanitária nas ações subsidiárias

assistência humanitária nas catástrofes naturais

tecnologias sociais

– Operación Conjunta, Multinacional e Interagencias (Esto es propiamente la Operación América Unida), que consistirá en:[3]

Acciones represivas realizadas por tropa y agencias de cada país en su territorio;

Planeamiento operacional y actividades de inteligencia centralizadas en el Comando Combinado y

Apoyo Logístico, a partir de una Base Logística Multinacional, Interagencias, con actuación en toda el área de operaciones.

Participación de Estados Unidos

El ejercicio a realizarse en Tabatinga durará del 06 al 13 de noviembre y contará con la asistencia de Estados Unidos. Hasta el momento, en declaraciones del Comandante del Comando Logístico General del Ejército brasileño, Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, estarán presentes 4 oficiales del país del Norte del continente en calidad de observadores.[4] En relación a este último aspecto, se enmarca en un acuerdo de cooperación de reciente firma (24 de marzo de este año) por parte de ambos gobiernos en materia de compartición de información y tecnología bélica y que lleva por nombre Master Information Exchange Agreement (MIEA).[5] En declaraciones posteriores, el Comandante del Comando Sur de Estados Unidos ha reconocido su interés en incrementar la coparticipación entre su país y Brasil en asuntos de entrenamiento militar.[6] En relación a ello, es preciso señalar que a partir de 2015 ya se han llevado a cabo acciones que implican a fuerzas de ambos países. [7] En el mes de marzo, el Ejército de Estados Unidos también abrió una oficina especializada en tecnología en su Consulado en São Paulo.[8]

Operación América Unida

La Operación América Unida se llevará a cabo en la ciudad fronteriza brasileña (Tabatinga) que limita con los departamentos de Leticia (Colombia) y Santa Rosa (Perú). El ejercicio se inspira en la participación como observador que tuvo Brasil en Hungría de un evento similar organizado por la OTAN, con el nombre Capable Logistician durante 2015 y que tuvo como objetivo atender la problemática relacionada con los migrantes africanos que están arribando a Europa. En dicho ejercicio habrían participado 26 países, así como 11 organizaciones internacionales tanto de la OTAN, como externas ella. Destaca el sector de compañías civiles dedicadas al campo de fuentes de energía renovables y medioambientales (Smart Energy). En total se estima la asistencia de más de 1, 700 elementos, como observadores a invitación del Multinational Logistics Coordination Centre (MLCC), ubicado en República Checa. Llevado a cabo entre el 01 y el 26 de junio de 2015, en el Bakony Combat Training Centre, en Hungría, el ejercicio tuvo como objetivo hacer más efectiva la coordinación y la interoperabilidad entre los puestos de comando logísticos para proveer equipo y servicios para las unidades combatientes incluido el apoyo en operaciones en el exterior, en el caso de este ejercicio hacia una base ubicada en Strakonice, República Checa.[9]

En lo que respecta al ejercicio a realizarse en noviembre próximo en nuestro hemisferio, en la base provisional que se instalará en Tabatinga serán dispuestos ítems de logística como munición, armas de distinto tipo, medios de transporte y equipos de comunicación. La estructura del AMAZONLOG contará con una Dirección del Ejercicio y un Estado Mayor Combinado, además de tropas brasileñas, colombianas y peruanas; representantes de agencias de los tres países, así como observadores militares de naciones amigas, fuerzas policiales, órganos y agencias gubernamentales, así como empresas brasileñas y extranjeras.

La información ya disponible, establece que harán parte de este ejercicio las siguientes dependencias brasileñas: Agência Nacional De Vigilância Sanitária (ANVISA), Departamento de Imigração e Assuntos Jurídicos do Ministério das Relações Exteriores; Departamento de Polícia Federal; Fundação Nacional do Índio (FUNAI); Fundação Nacional de Saúde (FUNASA); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA); INFRAERO; Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil; Secretaria da Receita Federal y del Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (VIGIAGRO). Se prevé la participación de agencias similares de Colombia y Perú.[10]

En la página de la Expo AmazonLog es señalada la participación de China, Rusia, Sudáfrica, República Checa, Colombia, Perú y Estados Unidos.[11] De manera oficial, sólo harán parte del Ejercicio Militar los países limítrofes y Estados Unidos, aunque este último sin tropas (es decir, sólo con sus 4 oficiales observadores señalados antes). Además de la utilización del ejercicio como preparación de Operaciones de Paz y Ayuda Humanitaria, se agregarán actividades de entrenamiento para contrarrestar los delitos transfronterizos a partir de un trabajo interagencias. Aunque la realización del AmazonLog ha cobrado mayor interés durante este año, actividades preparatorias se han realizado desde octubre del año pasado y las Fuerzas Armadas brasileñas hablan de que se ha programado con 2 años de antelación.[12] Del 13 al 16 de febrero se llevó a cabo el primer reconocimiento del Ejercicio Logístico Multinacional en Tabatinga, en que se llevaron a cabo reuniones de coordinación entre dependencias tales como la Prefeitura de Tabatinga, las Secretarias de Salud y Educación; Polícias Federal, Militar y Civil; Receita Federal (presupuesto); Capitania dos Portos; Infraero; Agência Brasileira de Inteligência (ABIN); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI); e Fundação Nacional do Índio (FUNAI), entre otros más. Además de eso, se llevó a cabo el reconocimiento de los posibles lugares para la instalación del AmazonLog.[13]

Notas:

[1] http://amazonlog.net/exposi%C3%A7%C3%A3o-de-materiais.html

[2] http://amazonlog.net/simposio.html

[3] http://amazonlog.net/exercico-logistico-multinacional.html

[4] Andréa Barretto “Exército Sul dos Estados Unidos marca presença no Brasil”, Diálogo. Revista Militar Digital, 31 de mayo de 2017. Enlace electrónico https://dialogo-americas.com/pt/articles/us-army-south-present-brazil

[5]“Acordo entre Brasil e EUA possibilitará parcerias de desenvolvimento tecnológico conjunto”, consultado en la página del Ministerio de Defensa de Brasil, enlace electrónico http://www.defesa.gov.br/noticias/29488-acordo-entre-brasil-e-eua-possibilitara-parcerias-de-desenvolvimento-tecnologico-conjunto

[6]“Comandante do exército sul dos Estados Unidos busca ampliar parcerias com Brasil”, página del Ejército Brasileño, http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/comandante-do-exercito-sul-dos-estados-unidos-busca-ampliar-parcerias-com-brasil

[7] En 2015 un portaviones realizó un entrenamiento en las costas de Rio de Janeiro y de Rio Grande do Sul en un entrenamiento de la Fuerza Aérea de Brasil; mientras que en 2016 las marinas de ambos países realizaron una actividad preparatoria antiterrorista para la olimpiada 2016. En octubre, habrá un nuevo encuentro sobre industria de defensa de ambos países en Washington. El Ejército brasileño trabaja para organizar una visita de entrenamiento en Fort Polk, Lousiana en el segundo semestre de 2020. Consultado en “Exército dos EUA participará de exercício militar na Amazônia a convite do Brasil”, Globo, 04 de mayo de 2017. Consultado en http://g1.globo.com/mundo/noticia/exercito-dos-eua-participara-de-exercicio-militar-na-amazonia-a-convite-do-brasil.ghtml

[8] Esto, a través del United States Army Research, Development, and Engineer Command (RDECOM). Se prevé el trabajo en áreas de ingeniería y al momento ya está funcionando un proyecto de colaboración entre investigadores de la Universidad de Minas Gerais y científicos del Army Research Laboratory con el objeto de desarrollar vehículos blindados basados en nano materiales. Consultado en la página de la embajada de Estados Unidos en Brasil, enlace electrónico https://br.usembassy.gov/unites-states-opens-technology-center-sao-paulo/

[9] Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas de la República Checa,“Ejercicios 2015”, consultado en el enlace electrónico http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=109490

[10] Consultado en la página del Comando Logístico del Ejército Brasileño, enlace electrónico http://www.colog.eb.mil.br/arquivos/INFORMATIVO_AMAZONLOG_Ed_1.pdf

[11] http://amazonlog.net/exercico-logistico-multinacional.html

[12] En el Boletín del Ejército N° 43 2016, se establece la designación del General de División R/1 Racine Bezerra Lima Filho, como Prestador de Tarefa por Tempo Certo no Comando Logístico, y del Coronel de Infantería Eustáquio Alves da Costa Neto, del COLOG, para realizar la presentación del Ejercicio Amazon Log 2017 a los comandantes de los Ejércitos de Perú y Colombia en la ciudad de Lima, y posteriormente en Bogotá entre el 24 y el 29 de octubre de 2016 (MINISTÉRIO DA DEFESA-EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO:2016).

[13] Consultado en la página del Comando Logístico del Ejército brasileño, enlace electrónico http://www.colog.eb.mil.br/arquivos/Reconhecimento_informativo.pdf