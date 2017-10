O Governo de Michel Temer tem como objetivo central de sua politica externa, que na realidade abrange todo o seu programa de Governo que nada mais é do que o cumprimento dos princípios do Consenso de Washington e atender a todas a reivindicações históricas dos Estados Unidos em termos de politica econômica interna (abertura comercial, liberdade para investimentos e capitais, desregulamentação, fim das empresas estatais, em especial da Petrobras etc.), e de politica externa, tal como a posição de combate a Venezuela, de afastamento dos vizinhos da América do Sul e de destruição do Mercosul, a partir do acordo com a União Europeia , cavalo de Troia para abrir as portas de um futuro acordo de livre comércio com os Estados Unidos.