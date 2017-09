El discurso del demonio, su discurso de guerra en la Asamblea de la Organización que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, hizo que los diferentes representantes de los países, exceptuando sus birreyes escupidos, llamasen a respetar los Acuerdos Internacionales, pero de todos era sabido que aquél había anunciado que la caída del imperio estaba próxima y debían empezar a poner remedio o la mala bestia y sus servidores acabarían con todos.

“Una multitud desesperada “Y va a volver con Sandino, con el Che, Martí y Bolívar

de héroes de espaldas aladas ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida

que se han dado cita aquí contra la sierpe que sueña América dividida.”

y delante de la caravana De la canción “El regreso del amigo” (A Hugo Chávez)

lentamente sin jinete Cantautor: Raúl Torres

un caballo para ti.”

De la canción “Cabalgando con Fidel”

Cantautor: Raúl Torres

¿Álguien va a hacer una canción de respeto y admiración a Trump?.

Cuba y Venezuela ayudan en la región caribeña a los países afectados por los huracanes Irma y María.

El régimen estadounidense los bloquea y dispone nuevos ataques contra ellos.

La guerra es la doctrina de Trump, la de sus colaboradores y la de su padre: el emporio financiero-industrial militar y su brazo de medios de difusión.

Sociólogos, politólogos y economistas vaticinan para el 2020-2025 el derrumbe del régimen imperial. Se advierte: la amenaza esta lejos de la violencia hasta ahora generada, la amenaza ahora contiene la violencia que va a generar el gran monstruo capitalista para destruir el mundo. El padre de Trump manifiesta su incapacidad para crear esperanza en los seres humanos, no hay una sola palabra de Trump que de optimismo o seguridad ni a los gobiernos que le han acompañado hasta aquí. La multipolaridad es el poshundimiento de EEUU, y empieza a verse, ya hay muchos países que van a su encuentro, empezando por los más amenazados. El cómo va a ser el final del imperialismo no es fácil determinarlo, pero promete ser terrorífico, sangriento como nunca se ha visto, son las palabras de Trump dictadas por su padre.

La solidaridad es el buen agua de los pueblos y para los pueblos. Los grandes emporios financieros se dedican a la guerra.

“Las obras son como el agua.

Las obras de los grandes maestros son como el vino.

Pero todas las personas beben agua.”

Autor: Mark Twain. Traducción de Luis Melgarejo.

Es muy recomendable que la Trumponería lea a Mark Twain, no porque vayan a cambiar, no pueden, no están capacitados, pero puede que descubran que hay una masa crítica, razonadora, que se burla de ellos cuando en su lenguaje agresivo dicen ser “grandes maestros”. Grandes maestros de la violencia para retorcer el cuello a los pueblos, en el tiempo histórico en que el suelo del dólar se agrieta y advierte su derrumbe. Es el tiempo del desdolarizador, el que antes se desdolarice buen desdolarizador será, y cada vez son más países. El paso de Venezuela a operar en el mercado internacional con otras monedas abre una vía para la multipolaridad. Lean con atención este importante artículo:

http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-VENEZUELA/es-una-locura-el-proceso-de-desdolarizacion-aplicado-por-maduro , aquí les dejo como ejempolo un par de párrafos:

“Además de las reservas de oro (en aumento) de China y Rusia, el académico mexicano Alfredo Jalife expone datos de interés: “Según la Asociación de Oro de China, los países que forman parte de la nueva Ruta de la Seda detentan reservas por 23 mil 600 toneladas: ¡42 por ciento del total mundial! Más aún: los países del OBOR producen mil 150 toneladas al año: ¡36 por ciento del total global! A ese ritmo, sólo fuera de China se calcula que los países del OBOR rebasarán a Estados Unidos de cinco a 10 años, lo cual provocará un choque monetario global y el inicio del fin del caduco sistema dolarcéntrico, que correrá la misma triste suerte que su progenitora: la libra esterlina.

Por otro lado, el retorno de este patrón oro también significa un escudo de defensa ante el inestable mercado financiero del dólar. Aunque parece cuento de nunca acabar la supuesta caída definitiva del sistema estadounidense, es cierto que un blindaje de este tipo hace que los mercados internos de los países en proceso de desdolarización podrían tener menos riesgos con relación a los demás, cooptados por la continua emisión de deuda dolarizada.”

Trump hace saber que va a implementar medidas de bloqueo más duras de las que hasta ahora ha puesto en práctica contra Venezuela, y al mismo tiempo firma la continuación del bloqueo a Cuba.

Como quiere matar de hambre a venezolanos y cubanos, para demostrar su propósito y su ira el lunes 18 Trump se sentaba a darse una comilona ante sus serviciales birreyes de Colombia, Panama, Brasil y Argentina, que le miraban tragando saliva. Sin chaqueta, con las mangas de la camisa arremangadas y varios botones desde el primero saltados hasta su gorda y peluda barriga, aflojado el nudo corbatero y la continuación de naranja chillón en descuelgue, como una soga al cuello, le llegaba casi a los pies. Con la boca llena de carne parecía un pez globo con tupe amarillo por el colorante paellero, y se le caía un hilo gelatinoso por cada comisura de los labios. Por las sienes le bajaban gotas de sudor mientras tragaba, articulaba palabras-gruidos y manoteaba, como es su costumbre, dictando, advirtiendo, amenazando. Y como tiene sialiorrea a causa de su enfermedad degenerativa, como le pasaba a Hitler, salpicó sus babas en la cara de sus servidores, que no se las quitaron para exhibirse después con resplandeciente sonrisa como apoyo al emperador y su régimen en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sin haberle escuchado aún, sólo la presencia del indivíduo caminando hacia la tribuna del pez globo con tupe amarillo por el colorante paellero, conectó la alarma de las restantes delegaciones del mundo, cada miembro de cada delegación pensó de sí mismo si serían sus pies, sus sobacos, su entrepierna, pero pronto miraron con recelo al que ya subía al estrado: ¿serían las flatulencias del colon de aquél, serían sus ventosidades nauseabundas tras la comilona?; alguno cerca de mí se tapó la naríz y dijo que le axfisiaba el olor que dejan las mofetas cuando sienten una amenaza, … pero no era eso, el aire se había llenado de olor a col podrida, a huevo podrido: el aire se impregnó de un fuerte olor a azufre.

El mundo allí presente ha tenido memoria y ha recordado: Los representantes de EEUU llevan ese olor a donde van, lo había advirtido el Presidente Hugo Chávez.

Ustedes ya lo saben. No dejen suelto al monstruo, bloqueen sus productos, agrupensé, se va a necesitar solidaridad para frenarle.