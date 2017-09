Tras casi 3 horas de declaraciones al juez Sergio Moro, Lula dio un discurso ante más de 7 mil personas en manifestación

Fuente: Brasil de Fato

En la noche de este miércoles (13), el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva dio un discurso en el centro de la ciudad de Curitiba, después de rendir declaraciones por casi tres horas ante el juez Sergio Moro por las acusaciones de corrupción pasiva y lavado del dinero en la Operación Lava Jato.

Lula dijo ante las siete mil personas presentes en la manifestación que no se preocupen por la investigación en curso, pues irá a la ciudad de Curitiba cuantas veces sean necesarias y resaltó que “la verdad vence a la mentira”.

El expresidente afirmó que respeta a los miembros del Poder Judicial brasileño, pero instó a las instituciones, jueces y fiscales involucrados en la operación a tener la dignidad de “decir a los medios que lo acusan que cometieron un error y disculparse”, si no tienen pruebas para la condena.

“Conozco los motivos de los ataques, de las mentiras. Pero no me pongo nervioso, me pongo muy orgulloso porque después de investigar mi vida desde hace dos años, después de pincharme el móvil, irrumpir en mi casa, no encontraron prueba alguna”, aseguró el ex presidente.

Lula también recordó los hechos más destacados de su gobierno, como los programas sociales, el desarrollo de la Petrobras y el protagonismo de Brasil en el escenario mundial, lo que hizo que los brasileños “superasen el complejo de inferioridad”. “Pero cometí un error imperdonable para la élite: incrementé el salario mínimo en 84%”, dijo.

Por último, el ex mandatario dijo que prefiere “la muerte a entrar en la historia como mentiroso” y aguijoneó a los fiscales de la operación Lava Jato, al decir que se equivocan en la búsqueda: “Lucharé hasta los últimos días de mi vida. Quien tiene compañeros como los que yo tengo, no tiene que temer. Lula incomoda a mucha gente, pero millones de Lulas incomodan mucho más, y van a transformar este país “.