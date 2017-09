Sumá tu adhesión a: todosxsantiago@gmail.com

Los abajo firmantes, intelectuales, artistas, referentes de movimientos sociales y políticos del mundo entero, manifestamos nuestra profunda preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado en Argentina, hecho que conmueve al país sudamericano y que amerita la más plena solidaridad de los pueblos del mundo con los familiares del joven.

Maldonado fue visto por última vez el día 1º de agosto, cuando la Gendarmería reprimió al pueblo Mapuche. La propia Gendarmería reconoció que siguió “ordenes precisas del Ministerio de Seguridad” a cargo de la ministra Patricia Bullrich. Se trata, por ende, de una desaparición forzada de persona, con el Estado como principal responsable, algo que remite directamente a lo sucedido a gran escala durante la última dictadura cívico-militar en el país (1976-1983), cuando 30 mil personas fueron detenidas-desaparecidas para imponer un plan económico de despojo neoliberal.

El gobierno de Mauricio Macri no solo tiene que dar explicaciones en torno a lo sucedido, esclareciendo el paradero de Maldonado a la brevedad, tal como lo solicita la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su medida cautelar. También debe separar del cargo a la ministra Bullrich de forma inmediata. Los abajo firmantes acompañamos el reclamo por “aparición con vida ya de Santiago Maldonado” que diversos sectores de la sociedad argentina vienen desplegando a lo largo del último mes.

No puede haber desaparecidos en democracia. No hay democracia con desaparecidos.

¡Aparición con vida ya de Santiago!

Comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales del Instituto Patria

Suma tu adhesión a: todosxsantiago@gmail.com

Primeras firmas:

Cristina Fernández de Kirchner (Militante peronista. Presidenta mandato cumplido, Argentina); Noam Chomsky (Filósofo, EEUU); Silvio Rodríguez (Trovador, Cuba); Fernando Lugo (Presidente del Congreso de Paraguay); Piedad Córdoba (Defensora de DDHH, Colombia); Eugenio Raúl Zaffaroni (Profesor Emérito UBA, Argentina); Horacio González (Sociólogo, Argentina); Eduardo Barcesat (Abogado Constitucionalista, Argentina); Emir Sader (Sociólogo y politólogo, Brasil); Ignacio Ramonet (Le Monde Diplomatique, Francia); Stella Calloni (Periodista, La Jornada de México); Beatriz Sánchez (Candidata Presidencial Frente Amplio, Chile); Delcy Rodríguez (Presidenta ANC, Venezuela); Roberto Fernández Retamar (Director Casa de las Américas, Cuba); Atilio Boron (Dr en Ciencia Política, Argentina); Gleisi Hoffman (Presidenta PT, Brasil); Dolores Padierna Luna (Senadora PRD, México); Alejandro “Pacha” Sanchez (Diputado MPP/FA, Uruguay); Manuel Zelaya Rosales (Ex Presidente de Honduras); Daniel Caggiani (Vicepresidente del Parlasur, MPP/FA, Uruguay); Xiomara Castro (Partido Libre, Honduras); Alejandro Encinas (Senador, México); Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo CLACSO, Argentina); Eva Golinger (Abogada, EEUU); Carlos Fonseca (FSLN, Nicaragua); Miguel Angel Estrella (Fundación Música Esperanza, Argentina); Jorge Schafik Handal (FSLN, Nicaragua); James Early (REDH EEUU); Agustín Rossi (Diputado Parlasur, Argentina); José “Pepe” Bayardi (Presidente Comisión RRII FA, Uruguay); Ricardo Canese (Diputado Parlasur, Paraguay); Oscar Laborde (Diputado Parlasur, Argentina); Francisco Rosales Argüello (Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, Nicaragua); Diego Mansilla (Diputado Parlasur, Argentina); Julia Perié (Diputada Parlasur, Argentina); Hugo Moldiz (REDH Bolivia); Mónica Valente (Secretaria General Foro de Sao Paulo, Brasil); Carlos López (Director OPEIR, Argentina); Florisvaldo Fier “Rosinha” (Ex Alto Representante Mercosur, Brasil); Telma Luzzani (Periodista, Sputnik); Ana Esther Ceceña (UNAM, México); Graciela Morgade (Decana FfyL-UBA, Argentina); Jorge Calzoni (Rector UNDAV, Avellaneda); Carolina Mera (UBA, CONICET, Argentina); Liliana Herrero (Cantante, Argentina); Cindy Sheehan (Activista por la Paz, EEUU); Guillermo Carmona (Diputado Nacional FPV-PJ, Argentina); Liliana Mazure (Diputada Nacional FPV-PJ, Argentina); Florencia Saintout (Decana Facultad de Periodismo de La Plata, Argentina); Victoria Montenegro (Unidad Ciudadana, Argentina); Rigoberto Díaz (FMLN, El Salvador); John Kirk (Profesor y escritor, Canadá); James Cockcroft (Autor, Canada-EEUU); María Alejandra Wagner (Decana Facultad de Trabajo Social, La Plata), Federico Schuster (Ex Decano FSOC, UBA, Argentina); Netfa Freeman (Coordinador de Eventos del Instituto para Estudios Políticos, EEUU); Federico Thea (Rector UNPaz, Argentina); Soledad Buendía (Alianza País, Ecuador); Yamile Socolovsky (Conadu-CTA, Argentina); Pablo Monsanto (Convergencia, Guatemala); Adalid Contreras Baspineiro (Sociólogo, Bolivia); Mónica Vul Galperin (Universidad de Costa Rica); Wilma Reverón Collazo (Copresidenta MINH, Puerto Rico); Alberto Anaya (PT, México); Peter Phillips (Profesor y periodista, EEUU); Cristina Iglesia (Escritora, Argentina); Julio Muriente Pérez (MINH, Puerto Rico); Christian Rodríguez (La France Insoumise, Francia); Peter Schey (Presidente del Centro por los Derechos Humanos y Leyes Constitucionales, EEUU); Omar Gónzalez (Escritor, Cuba); María Seoane (Periodista, Argentina); Laisy Moriere Cândida Assunção (Secretaria Nacional de Mujeres, PT, Brasil); Ariel Basteiro (Ex Embajador de Arg en Bolivia); Alicia Castro (Ex Embajadora de Arg en Reino Unido); Juliana Marino (Ex Embajadora de Arg en Cuba); Mercedes Marcó del Pont (Ex Presidenta Banco Central, Argentina); Arnold August (Escritor, Canadá); Juan Manuel Karg (Politólogo UBA, Argentina); Cristina Banegas (Actriz, Argentina); Ettore Finazzi (Sapienza Università di Roma); Valeria Puga (University of Budapest); Carlos Alejandro (Sec RRII 711, FA, Uruguay); Carlos Raimundi (Unidad Ciudadana, Argentina); Bill Fletcher (Escritor, EEUU); Alí Mustafá (Ex Subsecretario de Cultura de la Nación, Argentina); Leandro Grille (Periodista, Caras y Caretas de Uruguay); Sonia Solís (Universidad de Costa Rica); Ramón Torres Galarza (Ex Embajador Itinerante de Ecuador); Xadeni Méndez Márquez (Dpto RRII, Dirección Nacional PRD, México); Héctor “Gallego” Fernández (Sec Gral Peronismo Militante, Argentina); Nora Domínguez (FFyL-UBA, Argentina); Natalia Tini (Lic. RRII UNR, Argentina); Pablo Vommaro (UBA, CLACSO, Argentina); Amilcar Salas Oroño (UBA, Argentina); Katu Arkonada (REDH País Vasco); Margarita Zapata (México); Francisco Cafiero (Vicepresidente COPPPAL, Argentina); María Sondereguer (UNQUI, UBA, Argentina); Rodrigo Cabezas (Vicepresidente PSUV para Asuntos Internacionales, Venezuela); Martín Cortés (Dr en Ciencias Sociales, UBA, Argentina); Carlos Schenquerman (Psicoanalista UBA, Argentina); Danielle Simmonet (Consejera de París, Municipalidad de París, Francia); Piero Gleijeses (Profesor y autor, EEUU); Fernando Buen Abad (UNLA, Argentina); Nidia Diaz (Vicepresidenta COPPPAL, El Salvador); Alberto Mayol (Sociólogo, Chile); Leandro Gamallo (IIGG, UBA, Argentina); Javier Calderón Castillo (IEALC, UBA, Argentina); Citlalli Valencia (PRD, México); Vania Avila (Diputada Distrito Federal, Mov. Ciudadano, México); Cristina Vázquez (Vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Unidos, SEIU, EEUU); Jorge Drkos (Frente Transversal, Argentina); Enrique Alvarez (Diputado, Guatemala); Dolores Gandulfo (PJ, Argentina); Bill Martínez (Abogado de inmigración, EEUU); Paula Klachko (UNPAZ, UNDAV, Argentina); Daniel Ezcurra (Sec. Nac. RRII Kolina, Argentina); Jorge Kreyness (Director Pulso de los Pueblos, Argentina); Patricio Guzmán (Economista, Chile); Adriana Rodríguez Pérsico (Investigadora CONICET, Argentina); Rosa Meneses Albizu Campos (Partido Nacionalista de Puerto Rico-Movimiento Libertador); Marco Consolo (Izquierda Europea, Italia); Juan Reverte Murillo (Frente Amplio, Costa Rica); José Reinaldo Carvalho (Sec RRII PCdoB, Brasil); Celso Calfullan (Director Periódico Werken Rojo, Chile); Mirtha Alvarado (Fundación Constituyente XXI, Chile); Marcos Siscar (UNICAMP, Brasil); Roberto Chiazzaro (PS, FA, Uruguay); Claudia Iriarte (Dra en Derecho, Chile); Dardo Scavino (Université de Pau et des Pays de l’Adour, Francia); Alejandro Rusconi (Sec RRII Movimiento Evita, Argentina); Antonio Barreto (CEBRAPAZ, Brasil); Wevergton Brito Lima (Periodista, Brasil); Roberto Ávila Toledo (Abogado DDHH, Chile); Guillermo Verón De Estrada (Sec RRII Adjunto, Frente Guasú, Paraguay); Mihail García (PLD, República Dominicana); Joaquín Arduengo (Equipo Coordinador Nacional, PH, Chile); Jorge Mirabal (MAS,Venezuela); Rosa Cabrera Lofte (Colectivo Las Constituyentes CDMX Feministas, México); Quito Aragón (Corriente Nacional Martin Fierro, Argentina); Ana Prestes (PcdoB, Brasil); Liliane Blaser (Documentalista, Venezuela); José René Olivo (República Dominicana); Marita González (Investigadora, UBA, Argentina); Susana Lischinsky (Partido Patria Libre, Brasil); Ignacio Stolkin (Ingeniero Químico, Universidad de la República, Uruguay); Vilma Soto Bermúdez (Comunicaciones MINH, Puerto Rico); Martha Peres (Sec RRII MIU, República Dominicana); Oscar Lutczak (UNLP, UNDAV, Argentina); Tany Aristides Valer Lopera (Sec RRII, PC Perú); Pedro Goldfarb (Partido Comunista de Israel); Sonia Solis (Universidad de Costa Rica); Ricardo Medina (Lic en RRII, Argentina); Walter Bosisio (Programa DDHH, UNAJ, Argentina); Silvia Fernández (Ministerio de Salud, Francia); Marina Sturich (Universidad de San Simón, Cochabamba, Bolivia); Susana Bercovich (UNAM, México); Charlotte Girard (La France Insoumise, Francia); Luis Seara (Lic RRII, Argentina); Felix Kury (Profesor universitario, EEUU); Bill Hackwell (Fotorreportero, EEUU); Alicia Jrapko (Red en Defensa de la Humanidad, EEUU); Barbara Cusack (Abogada, EEUU); Patricia Carbajal (Mov Sociales, EEUU); Roberto Villarroel (Mov Sociales, EEUU); Rita Barouch (Mov Sociales, EEUU); Faye Hinze (Mov Sociales, EEUU); Dale Sorenson (Mov Sociales, EEUU); Barbara Barnett (Mov Sociales, EEUU); Collen Rose (Mov Sociales, EEUU); Diana Bohn (Mov Sociales, EEUU).

Anuncios