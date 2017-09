La oposición no solo es antipatriota sino que ha vendido a futuro la patria a cambio de que EEUU les dé un poder que no ganarán.

A continuación una relectura del comunicado de la MUD ante los ataques financieros de Trump y el entramado imperial:

1. Sanciones a violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo, en ausencia de una justicia imparcial en Venezuela.

Ya que por fin llegaron a esta conclusión, deberían presentarse voluntariamente ante los órganos de justicia a confesar su culpabilidad como responsables de la quema de más de 20 personas vivas, de la muerte de más de 100 venezolanos y venezolanas, del cercenamiento del derecho al libre tránsito de miles de habitantes que terminaron presos en sus propias urbanizaciones y de los cuantiosos daños causados a instituciones y bienes públicos. Sin contar la aceptación de la condena de varios de sus alcaldes por malversación de fondos públicos.

2. También respaldaremos y solicitaremos todo el apoyo diplomático mundial que contribuya al restablecimiento constitucional y democrático en Venezuela.

Deberían decir “al restablecimiento de la Constitución de 1961 y del orden democrático neoliberal”, que tanto añoran y por lo que se han mantenido en permanente conspiración desde que Hugo Chávez ganó la presidencia en 1998.

3. Solicitamos de toda la comunidad internacional advertir a todos los ciudadanos y empresas de sus respectivos países que deben abstenerse de efectuar operaciones financieras o contratos de interés nacional con el gobierno venezolano que sean violatorios de la Constitución Nacional por no haber sido aprobados por el único órgano constitucional legítimo para autorizarlas como es la Asamblea Nacional.

A confesión de partes relevo de pruebas. Deberíamos felicitarlos por este gesto de sinceridad. Con esta declaración se confiesan ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo como artífices de la guerra económica y financiera con la que han venido agobiando al pueblo venezolano, y con la cual pretenden ahora dar el golpe final. No se necesita mayor argumentación para mostrar además la autoría intelectual de la teoría de la “crisis humanitaria”. Debemos reconocerles sus esfuerzos para convertirla en realidad. Postdata: Cuando salgan del desacato al Tribunal Supremo de Justicia serán legítimos. Entretanto, sería violatorio de la Constitución Nacional que la Asamblea se aboque a considerar esos acuerdos.

4. La crisis que vive el pueblo de Venezuela es responsabilidad exclusiva y excluyente del gobierno de Nicolás Maduro. Él es el responsable de la política que acabó con la base industrial del país y con la calidad de vida de la familia venezolana. El pueblo de Venezuela no le permitirá escudarse en ninguna sanción internacional para eludir su responsabilidad por haber conducido al país al desastre actual.

Esta afirmación resume su postura ideológica, abiertamente neoliberal y elitesca. Desde los intereses que la MUD representa es evidente que “su” calidad de vida se ha visto mermada. Desde hace 19 años dejaron de tener acceso total a la renta petrolera y aunque siguen apropiándose de la mayor tajada ahora el 70% del presupuesto nacional no va a nutrir sus arcas sino a mejorar las condiciones de vida del pueblo por ellos preterido. En ese caso, ¿a cuál calidad de vida se refieren? Pues si se refieren a la del pueblo, pueblo venezolano ésta ha dado un salto astronómico bajo el gobierno bolivariano, tanto en viviendas, salud, educación gratuita, pensiones, reducción de mortalidad infantil, amplio empleo, etc, etc. Y en cuanto a la base industrial, imaginamos que les duele muchísimo la participación de los trabajadores en la dirección de las fábricas. En todo caso, la culpa sí sería de Maduro y de Chávez por su persistente esfuerzo en hacer que la economía esté al servicio del pueblo y no de las oligarquías.

5. El patriotismo no es retórico. La defensa de la patria es la defensa de la soberanía popular, la calidad de vida del venezolano, y la vigencia plena de la Constitución. Todas violentadas por el gobierno más antipatriota que hemos tenido en la historia de Venezuela, y responsable exclusivo de haber generado un aislamiento internacional sin parangón en el hemisferio.

Sobre este último párrafo, sólo hay que substituir una palabra para que el mismo represente la más absoluta verdad: en lugar de “el gobierno”, léase “la oposición”, y tendremos un retrato fiel de la actual situación que vive el país. Todo comentario adicional sobra, pues la propia oposición se muestra cada día no sólo como antipatriota sino que es claro que ha vendido a futuro la patria a cambio de que EEUU les dé el poder que no podrán jamás ganar por el voto popular.

Un consejo final a la MUD: aunque en su prepotencia se crean que Venezuela se resume en ustedes, convénzanse de que el pueblo chavista existe y tan existe, que no sólo les dio una lección el 13 de abril del 2002, sino también éste 30 de julio, cuando les propinó nuevamente una gran derrota política y además asumió el poder en sus propias manos. Vale agregar que sin duda esto explica la prisa que ahora muestra el imperio y sus lacayos locales por tratar de crear de verdad la crisis humanitaria que tanto han anunciado y de que por el terror de una invasión militar, el pueblo se rinda y los aclame. No conocen en verdad al pueblo de Bolívar y Chávez.

