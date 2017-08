La meta de EEUU es destruir a Celac y a la integración latinoamericana, sostienen los críticos

Por Dick Emanuelsson

Fuente: Blog del autor

El Foro Permanente de Organizaciones de Sociedad Civil, (FPOSC) hondureña insinúa que la Alianza opositora recibirá financiamiento del Foro de Sao Paulo

El presidente del mismo organismo no considera que el 28 de junio de 2009 hubo un golpe de estado en Honduras.

FPOSC recibe financiamiento del NED (EEUU), también considerado como la fachada civil de la CIA.

TEGUCIGALPA / 2017-08-30 / El presidente del Foro Permanente de Organizaciones de Sociedad Civil, (FPOSC) en Honduras, Julio Cabrera, denuncia en la siguiente entrevista que la Alianza Opositora contra la Dictadura, liderada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), estaría preparando vía canales clandestinos financiamiento del Foro de Sao Paulo para su campaña electoral que comenzó el lunes 28 de agosto, 2017. La acusación es grave ya que la Ley Electoral prohíbe cualquier financiamiento por actores o estados extranjeros.

El señor Julio Cabrera, presidente del FPOSC en un faksimil de su portal en internet en donde se ve los donantes, entre ellos NED, considerado de ser la fachada civil de la CIA que con millones de dólares ha financiado la oposición canalizada a través el ´Mundo de Ongs´ de la extrema derecha venezolana.

El señor Cabrera declaró la semana pasada al diario El Heraldo (Honduras), que la crítica hecha por la Alianza contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y su comisión anticorrupción en Honduras, en realidad debería interpretarse como la crítica política del Foro de Sao Paulo contra la OEA. Esa crítica sería el pretexto de la Alianza para preparar el terreno de recibir financiamiento electoral del mismo Foro o por diferentes miembros del Foro.

Según el candidato presidencial de la Alianza, Salvador Nasralla, la OEA recibiría cuantiosas sumas de dinero por parte del oficialismo hondureño para avalar lo que él considera un “proceso electoral corrupto” y que afectará a la oposición que él lidera.

El diario El Heraldo fue un obsesionado enemigo político en contra el gobierno de Manuel Zelaya 2006-2009. En la portada de El Heraldo se insinúa que detrás la crítica en contra la OEA está el Foro de Sao Paulo.

El fraude del 2013 y la empresa electoral

Hay que recordar, que los resultados de las elecciones en noviembre del 2013 fueron cuestionados por el partido Libre y varios organismos internacionales por ser un colosal fraude. Según los críticos los reportes del país daba como ganadora la candidata de Libre, Xiomara Castro pero en el resultado fue Juan Orlando Hernández.

La OEA avaló los resultados pese a que Libre intentó de apelar la decisión y exigió un reconteo de las papeletas, petición que fue negada por el Tribunal Supremo Electoral, TSE.

La empresa que presta servicios en las elecciones al TSE, Mapa Solutions, es acusada de tener nexos con el partido gobernante, el Partido Nacional, según el portal Confidencialhn.com [1] y según el candidato presidencial del Partido Liberal, Luís Zelaya.

Justificar “algún financiamiento internacional de la izquierda”

Contra éste escenario y en contra las declaraciones de Nasralla reaccionó el señor Julio Cabrera:

“Salvador Nasralla con el expresidente Manuel Zelaya están siguiendo posturas del Foro de Sao Paulo, que es instrumento de la izquierda del continente americano”, expresó al diario El Heraldo la semana pasada [2].

E insinuó al reportero que no descarta que la postura que ha tomado la oposición política en Honduras se deba a que eventualmente piensen justificar “algún financiamiento internacional de la izquierda”.

Trabajadores y miembros de la Resistencia hondureña en las calles de Honduras.Foto: Miriam Emanuelsson.

La prueba reina: el portal del Foro de Sao Paulo

Llamamos al presidente del FPOSC para confrontarle con sus acusaciones:

¿De qué se basa Usted y cuál es la fuente suya para pensar que la Alianza tendría “algún financiamiento internacional de la izquierda” y de donde y cual país u organización o partido en el mundo sería los donantes a la Alianza?

– Yo soy un académico y estudioso en ciencias políticas de los proyectos políticos. Le invito a que mire el portal del Foro de Sao Paulo. En junio y julio (2017) el Foro se reunió en Managua, Nicaragua. En esa declaración la izquierda organizada bajo la figura de la Plataforma del Foro de Sao Paulo, acuerda hacer su propia dinámica en función de su proyecto político. Dice claramente que hay que desprestigiar a la OEA. Yo invito a que leas esa declaración más mi percepción, . . . es que son proyectos políticos y como tal están articulados en el mundo. La izquierda debe saber que forman parte de todos los movimientos mundial y por supuesto apuestan a sus pares y sus aliados y sin duda alguna parte de toda esa declaración muy bien articulada en función de su proyecto político. Sería mi comentario rápidamente. Mi fundamentación (de la acusación del financiamiento a la Alianza Opositora) está en la Declaración del Foro de Sao Paulo (de Managua el 19 de julio de 2017).

No hay nada que confirma en la Declaración Final de Managua que el Foro de Sao Paulo financiaría la oposición hondureña u otro partido o movimiento integrante en el Foro.

La Declaración del Foro de Sao Paulo

¿Qué lo que contiene esa declaración para que pueda ser tomada como base o prueba que la oposición política en Honduras estaría recibiendo financiamiento electoral? Pues la única parte en donde se habla claramente y en confrontación a la OEA es en el siguiente renglón:

“Denunciamos el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) como Ministerio de Colonias de Estados Unidos, que desde la Secretaria General y de manera particularmente beligerante en los últimos años, se ha puesto siempre al servicio de los intereses injerencistas y se hace de la vista gorda ante múltiples atentados contra la democracia y graves violaciones de los derechos humanos por parte de los gobiernos oligárquicos y pro-imperialistas de América Latina y Estados Unidos” [3].

Es decir, no hay lo más mínimo fundamento para llegar a la conclusión que la oposición hondureña estaría recibiendo, como suelen sonar las acusaciones, de “dinero venezolano”.

¿Usted realmente considera a Salvador Nasralla como un representante de “izquierda”?

– No, eso no lo dije yo. Libre forma parte del Foro de Sao Paulo.

Lo que no he visto en el portal del Foro de Sao Paulo es información que confirma que algún partido o miembro haya recibido financiamiento por parte del algún estado o partido integrantes del Foro.

– Eeeeeehhh, eso se maneja con mucha tranquilidad. En algunos países hace algunos años fueron gobiernos. ´Lula´ fue gobierno de Brasil. ¿Para qué crees que [están en curso] todas esas operaciones en tránsito de investigaciones? ¿Tú crees que era para darle [dinero] a alguna iglesia o a quién? Yo estoy contestando como una lógica, ¿verdad? Y eso entonces está en tránsito.

Canales de financiamientos ilegales

¿Usted quiere decir que ellos (el Foro de Sao Paulo) buscan sus propios canales con algún ´maletín´?

– Es correcto, a sus pares y a sus aliados. Si yo soy aliado tuyo, voy a responder a esa alianza. Es un acto, digamos, doctrinario-ideológico.

Si recordamos los recortes del mismo El Heraldo después los acontecimientos del 28 de junio de 2009 (el golpe de estado), en donde Roberto Micheletti hablaba que Venezuela y hasta las FARC entregaban dinero a la central obrera de la FUTH, la UD (Unificación Democrática) y al Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado. Estas acusaciones nunca fueron confirmadas sobre dinero a estas organizaciones mencionadas.

– Te puedo mencionar dos hechos. Vi alguna información cruzada de gente de Venezuela sobre la dimensión de los recursos de Petrocaribe. Es decir, es también una manera de [entregar] recursos y es para nadie un secreto que había cooperación en el Alba, por ejemplo. Es así, pues. No tengo para otras cosas, si no me acuerdo, pero Chavez hizo los acuerdos en esos términos.

La portada de El Heraldo, parte de la guerra psicológica,

dicen fuentes de los movimientos populares de Honduras.

Muchos “supuestos” o “presuntos” en la prensa hondureña.

“Narcopista Venezolana” y bases militares EEUU en Honduras

El presidente del Foro Permanente de la Sociedad Civil, Julio Cabrera toma fuerza y menciona el “Cartel del Sol”, supuestamente con sede en Venezuela. Trata de ligar ese cartel indirectamente a su argumentación en relación a algún eventual financiamiento a las organizaciones que fueron mencionadas en la prensa oficialista después del golpe de estado 2009. Pero ninguna entidad del estado hondureño logró comprobar que organizaciones populares recibieron dinero de Venezuela. Cabrera menciona vagamente artículos en Washington Post y Miami Herald, dos diarios ciegamente antichavistas, como sus fuentes, más un reporte del Departamento de Estado.

Lo de la “Narcopista Venezolana” y los aterrizajes de narcoavionetas en el territorio hondureño, hay que ser serio y ver quien manda en el aeroespacio. En Honduras operan tres bases militares estadounidenses. Hay múltiples de radares y antenas controladas por el Comando Sur y la DEA. En la mañana del golpe de estado el 28 de junio, el derrocado presidente Zelaya fue llevado primero a Soto Cano (Palmerola), la base de aviación estadounidense con la pista de aterrizaje más larga de Centroamerica, y después a Costa Rica. Ilustra el poder que tiene El Comando Sur en el país centroamericano.

A pesar de esa estructura militar y redes de inteligencia norteamericana, ni los gringos ni las autoridades hondureñas lograron relacionar el gobierno derrocado 2009 o la Resistencia hondureña con los narcos que en la prensa hondureña no son colombianos sino venezolanos. Solo en las narconovelas en la noche en la televisión hondureña, los capos son colombianos o mexicanos.

Miles de dólares del NED (EEUU)

En el portal [4] suyo tiene publicaciones con diferentes emblemas o logos, entre ellos NED [The National Endowment for Democracy]. Me imagino que ¿NED es uno de los donantes de Foro Permanente de la Sociedad Civil?

– Si, recibimos apoyo de NED.

¿Qué presopuesto tiene FPOSC y cuantas organizaciones son miembros?

– Es un proyecto sobre reforma electoral. Muy puntual y muy pequeño. Obtuvo unos 35.000 dólares [de NED] para una investigación sobre los compromisos que adquirieron en las elecciones 2013.

– ¡Me encanta mucho hablar contigo! dice y es tiempo para clausurar la entrevista y le doy las gracias.

– Estamos a la orden y como siempre: Julio Cabrera jamás expresa cosas que no están sustentadas en la norma internacional ni mucho menos en lo que nos trae en la normativa de la constitución hondureña.

Contra la OEA por su negativa al Golpe de Estado

Solo una última pregunta, señor Cabrera: ¿Usted apoyó la decisión de OEA de excluir (suspender) a Honduras como estado en la OEA después el 28 de junio de 2009?

– No, porque me pareció que fue una intromisión en los asuntos internos del estado de Honduras, tal cual como expresa la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2, que dice: “La No-Intervención en los asuntos internos en otros estados está consignada en la Carta de las Naciones Unidas.

¿Dio su respaldo a Roberto Micheletti y el general Romeo Vázquez ese día?

– No, porque no participo en los partidos político porque soy de la sociedad civil.

Pero ¿a través de su declaración?

– A bueno, pero mi declaración se basa en la Norma Internacional de la cual Honduras forma parte.

La verdad es que tanto la OEA como las Naciones Unidas tenían otra posición que el señor Cabrera, y no podían, por la inmensa presión internacional, tener otra alternativa que condenar el golpe de estado. La OEA suspendió Honduras como integrante en la OEA por dos años.

La cara visible del golpe de estado en Honduras el 28 de junio de 2009, el liberal Roberto Micheletti, aqui en un evento en contra Venezuela y el Foro de Sao Paulo en el Hotel General. FOTO: DICK EMANUELSSON.

El guion para reventar a Celac

Los integrantes del Foro de Sao Paulo sostienen que hay una ofensiva generalizada después del golpe de estado en Brasil, que en estos días cumple un año. La ofensiva está dirigida principalmente contra países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En esa ofensiva “el Mundo de ONG´s” forma parte del guion del Departamento de Estado para demonizar a la izquierda, atacar en forma sofisticada la integración los pueblos del continente de la Patria Grande y a aislar a los gobiernos y movimientos progresistas. La meta de la OEA es destruir la Celac y también Unasur.

Pero decirlo de los labios de Luis Almagro no sería muy inteligente. Los intentos desde la OEA para ejecutar la Carta Democrática en contra Venezuela, ha sido en vano. Por eso intentan ahora los Estados Unidos de encontrar otro mecanismo con el mismo resultado.

La Declaración de Lima

La reunión en Lima con representantes de 17 países latinoamericanos y del Caribe, en donde doce países firmaron La Declaración de Lima, es parte de esa ofensiva del Departamento de Estado en contra Venezuela.

La meta es reforzar la estrategia de crear primero el caos económico, social y político para después sacar la carta militar de Trump a través de diferentes actores aliados a la Casa Blanca. Entre ellos Colombia, en donde el paramilitarismo juega el principal papel, respaldado y avalado del sector tanto de Uribe como la oligarquía colombiana, que de naturaleza casi biológica es totalmente antichavista. En los escenarios atrás está el Comando Sur, jalando los hilos.

Representantes en la reunión en Lima en donde doce países latinoamericanos firmaron La Declaración de Lima, que en realidad es una declaración de confrontación total contra Venezuela. Julio Cabrera sostiene que no apoyó la decisión de la OEA de suspender a Honduras por el golpe de estado por ser un tema de “asuntos internos”. Pero en el caso de Venezuela no existe la misma argumentación.

Uno de los 16 puntos de la Declaración de Lima, el número 14, tiene que ver con la próxima cumbre de Celac:

“Que, teniendo en cuenta las condiciones actuales, solicitarán a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a la Unión Europea, la postergación de la Cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017”.

Quiere decir, que temen que esa cumbre dará el respaldo a Venezuela y rechazar las amenazas económicas, políticas y sobre todo amenazas militares de Trump en contra de Venezuela. Pero al mismo tiempo, la Declaración de Lima y su contenido intenta de pasar a Celac a un segundo nivel y caracterizándola como una segunda categoría de organismo continental, todo a la línea de Washington.

Que una ONG hondureña casi desconocida tira acusaciones infundadas, tiene su trasfondo. Porque los medios corporativos lo utilizan como “una fuente muy fidedigna” y lo que podemos sacar de conclusión en las declaraciones dadas por el señor Julio Cabrera, es que son declaraciones que no tienen ni evidencias, elementos sino solo conjeturas y opiniones.

