Los bravos Talibanes controlan casi el 50 por ciento del territorio de Afganistán; llevan alrededor de 16 años de sufrir la ocupación yanqui y de ejércitos mercenarios de la ONU, pero están avanzando hacia su liberación. ¿Se recuerda que la invasión a Afganistán se inició cuando fue culpado Bin Laden de ser el organizador del bombardeo de la Torres Gemelas de Nueva York aquel septiembre de 2002, que luego se probó como falsa acusación? Los asesinos yanquis no han dejado de hacer guerras en la zona que abarca Irán y Pakistán, teniendo muy cerca a India y China.

Me parece importante que EEUU divida sus fuerzas en varios frentes y que por esa estrategia sufra derrotas en los lugares en que interviene. No sólo ha abierto el Medio Oriente, sino que también se ha dedicado a amenazar a Corea del Norte en el Lejano Oriente porque no ha querido someterse a sus caprichos; aún más, ha recibido dignas respuestas de los correarnos siempre dispuestos a resistir. Pero además los yanquis mantienen otro frente amenazando fuertemente a Venezuela, país de América que lleva 18 años resistiendo con fuerte apoyo de su pueblo.