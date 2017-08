Tal vez no lo queríamos ver en su real dimensión, pero allí estaba y allí está. No el grueso, pero sí una cantidad muy importante del pueblo estadunidense. Los recientes acontecimientos en Charlottesville, sobre todo, y en Boston, apenas unos días después, nos confirman que en el corazón de los Estados Unidos siguen instalados los rencores e incluso los sentimientos de odio incontrolados que son propios del racismo y la discriminación. E inclusive, explícitamente, de una mentalidad o formación profunda nazi que se anidaría en buena parte del pueblo estadunidense. Y lo peor: que esos sentimientos son capaces de surgir a la menor provocación.

Pero lo inverso también es cierto: en el corazón de Estados Unidos hay fuerzas y gente capaces de silenciar, al menos por lo pronto, a los supremacistas blancos y a sus alas más reaccionarias, a los enemigos del más elemental respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. En Charlottesville la extrema derecha racista y violenta fue silenciada y, por decirlo así, controlada por quienes creen en las libertades y las practican; otro tanto, de manera más contundente aun, ocurrió en Boston unos días después. Naturalmente, la preocupación mayor es que esa extrema derecha violenta y agresiva se haya manifestado como algo vivo y actuante en Estados Unidos cuando pensábamos que casi había desaparecido, pero no, allí está vivita y coleando, y profundamente agresiva si hace falta. El nazismo como constitutivo de la mentalidad, y de las perspectivas, de buena parte del pueblo estadunidense.

Noam Chomsky sostiene “Deberían fundirse (todos los movimientos liberales y progresistas)… Si usted escucha la retórica del Día de Martin Luther King, es instructivo. Por lo general termina con el discurso I have a dream (yo tengo un sueño) y con los derechos de voto… (Pero en realidad) Luther King no se detuvo allí. Luego pasó a condenar la guerra en Vietnam y a plantear cuestiones de clase. Él comenzó a plantear cuestiones de clase y a fijarse en el norte. En ese momento cayó en desgracia y desapareció. Fue asesinado cuando trataba de organizar un movimiento de gente pobre y apoyando una huelga de los trabajadores del departamento de recolección de basura en Memphis. Organizaba una marcha a Washington para establecer un movimiento en favor de los pobres, para pedir al Congreso que hiciera algo respecto de las cuestiones de clase. La marcha tuvo lugar después de su muerte, fue dirigida por su viuda, terminó en Washington. Instalaron un campamento, una ciudad de la resurrección. Este fue el Congreso más liberal, probablemente, de la historia. Lo toleró brevemente y luego envió a la policía en medio de la noche, y fueron expulsados de la ciudad. Eso ha desaparecido de la retórica sobre Martin Luther King. Por tanto, puedes condenar a un sheriff racista de Alabama, pero no a nosotros, por favor. No toque nuestros privilegios y nuestro poder…)”

En realidad, lo que plantea Chomsky son los límites del pensamiento liberal en Estados Unidos. Si se trata de ir en contra de una autoridad, de bajo nivel, por su racismo, adelante, pero sin plantear la cuestión de las clases y de la explotación entre grupos humanos. Y, en definitiva, la cuestión de una parálisis o rigidez de los poderes establecidos que no permiten la crítica a su existencia constitutiva. Ideas generales sí, adelante, hechos concretos para modificar la situación y para llegar a una transformación social de alcance, ni hablar.