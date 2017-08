Para investigar la dinámica de los ataques y la manipulación mediática contra el gobierno bolivariano, el Capítulo Italiano de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH.it) participó en una rueda de prensa con el profesor Luciano Vasapollo y el periodista Achille Lollo, en la que respondieron a las cuestiones de ADIATV; Contrapunto Internacional, Revista Nuestra América y la Oficina de Estudios REDH.it

ADIATV – En el mediodía del domingo 6 de agosto, las principales agencias de noticias divulgaron un vídeo relatando que en Venezuela estaba en marcha un golpe de estado. Luego corregieron diciendo que se había producido sólo una rebelión militar en la ciudad de Valencia. Por la noche, lo desmentían todo diciendo que la “Operación David Carabobo” había fracasado. ¿Nos podría decir por qué este acto terrorista, deliberadamente proclamado con fines propagandísticos por este pequeño grupo de fascistas como “intento de golpe”, iniciaría en Valencia y no en Caracas?

Luciano Vasapollo: “La acción militar comenzó a las 3.00 de la mañana, cuando el grupo de veinte hombres armados y con uniformes de las FAB, dirigido por el capitán Juan Cagauripano, entró en el cuartel Fuerte Paramacay con el objetivo de apropiarse de los tanques, los vehículos blindados y los morteros y luego iniciar un levantamiento popular contra el gobierno de Nicolás Maduro en la ciudad de Valencia.

Sin embargo, para lograr esto era necesario movilizar a los soldados, los oficiales y los suboficiales de la 42a brigada acorazada, porque en el grupo de los veinte rebeldes, sólo un sargento conocía vagamente la forma de operar un tanque. Los otros eran todos civiles procedentes de los estados de Zulia, Lara y Yaracuy, que habían sido contratados (en dólares) por diversos intermediarios, algunos vinculados a los partidos de la oposición. Si bien no hay evidencia directa, todos sospechan que se trata de los paramilitares que integran la red clandestina de “Voluntad Popular” y la de una fracción extremista del partido “Primero Justicia” vinculada a Julio Borges.

Del por qué en Valencia y no en Caracas, en primer lugar, porque Caracas es una fortaleza con 320.000 militares chavistas, leales al gobierno bolivariano y a la nueva Constituyente. Mientras que Valencia, capital del estado de Carabobo, es la capital industrial de Venezuela, donde la oposición ha elegido ocho diputados, mientras que el PSUV tiene sólo dos. Es decir, Valencia es un bastión histórico de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Es también la capital del norte, donde se concentra la industria petroquímica, con dos complejos enormes (Morón y Pequivén), la industria alimentaria, la industria textil, la industria metalúrgica, además de la mayor refinería “El Palito”, que cada día refina 140.000 barriles de petróleo.

Por lo tanto, para aquellos que quieren poner en marcha una rebelión nacional contra el gobierno, Valencia es el objetivo estratégico decisivo. Lo que la prensa no ha dicho es que a las 3,50 los militares del Fuerte Paramacay reaccionaron con las armas en la mano, y luego a las 5:00, finalmente, habían puesto en fuga al grupo de los 20 rebeldes, de los cuales la mitad había sido detenido. Según algunas fuentes, el grupo de los fugitivos se dispersó en el Estado de Carabobo, mientras que el capitán Juan Cagauripano estaría tratando de llegar a la frontera de Colombia.

La idea de hacer estallar una rebelión en la 42ª Brigada Blindada y luego convertirla en insurrección popular en Valencia, sigue una lógica subversiva coherente, típica de los estrategas de la CIA. De hecho, las antenas de Freedom2 no se equivocaron en la planificación técnica. Pero, cometieron dos errores políticos: 1) subestimar la preparación política de los soldados de la 42a Brigada acorazada; 2 °) estar convencidos de que después de la victoria electoral de 30 de julio, el Sebin (Servicio de Inteligencia de Venezuela) y el CEOFAN (Comando Central de las FAB) habrían bajado la guardia”.

Oficina de Estudios REDH.it – Después el fracaso de la rebelión, los medios de comunicación presentaron al capitán Juan Cagauripano como un payaso idiota que, en 2014, fue expulsado del ejército por razones disciplinarias, y luego se refugió en los Estados Unidos. ¿Este retrato no parecer demasiado simple?

Achille Lollo: De hecho, la etiqueta de “boludo” sólo sirve para cubrir el enésimo fracaso de la CIA y del plano subversivo Freedom2. Digo esto porque Juan Cagauripano, en 2014, había participado en otro fallido levantamiento militar, por lo que el Tribunal Militar lo condenó, pero el ya se había refugiado en Miami.

En los Estados Unidos apoyó la operación “La Salida” que Leopoldo López y Carlos Alfredo Vecchio De Mari – coordinador de la organización del partido- lanzaron en abril de 2014, causando una matanza de 43 personas y más de 300 heridos. Así mismo, fue el mismo capitán Cagauripano quien, más tarde, coordinaría la huida de Carlos Vecchio y su entrada triunfal en Miami, donde hoy el partido “Voluntad Popular” recoge el reconocimiento (y dólares) de la comunidad cubana en exilio y de los industriales venezolanos que operan en los Estados Unidos, al tiempo que también de los senadores del partido republicano Marco Rubio y Bob Menendéz; es decir, los dos senadores que están organizando en el Congreso un lobby con el fin de aprobar una ley de sanciones económicas contra Venezuela, semejante o tal vez peor que el “Bloqueo” contra Cuba.

Claro que después, en el 2015, Carlos Vecchio y Juan Cagauripano se convirtieron en ”asesores de la CIA” que, en esa época estaba tratando de definir como la guerra económica podría desarrollar rebeliones populares en el país, y luego iniciar un proceso de guerra civil con la fragmentación política de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. De hecho, Cagauripano no es un “boludo”, sino que es una persona responsable que antes de salir para la misión había preparado con el equipo de la periodista Patricia Poleo un vídeo con un comunicado político sobre la “Operación David Carabobo”.

ADIATV – Perdone que le interrumpa, pero ¿cuál es la relación entre Cagauripano, Carlos Vecchio y Patricia Poleo en la “Operación David Carabobo”?

Achille Lollo: “En primer lugar, Patricia Poleo es una verdadera “pieza 90” de la oposición violenta venezolana, que en el 2005 se refugió en los Estados Unidos, en el exilio dorado de Miami, porqué había sido acusada de complicidad en el asesinado del Ministerio Público Danilo Anderson. Un juez que, en 2004, estaba investigando a 400 políticos de la oposición, acusados de complicidad en las ejecuciones que se llevaron a cabo, en abril de 2002, durante las 72 horas del golpe de estado dirigido por el empresario Pedro Carmona Estanga. En Miami, todo el mundo sabe que Patricia Poleo, junto con su marido, Nixon Moreno (otra pieza 90 de la oposición que, en 2008, obtuvo asilo político en el Vaticano por intentar asesinar a un oficial de policía), trabajan para la CIA. Del mismo modo, se sabe que ellos fueron los que prepararon las reuniones de Leopoldo López con los funcionarios del Departamento de Estado, después de lo cual nació el partido “Voluntad Popular”. Así que en este triángulo subversivo, es decir Viejo/Cagauripano/Poleo, hay muy poco azar y estupidez!”.

Revista Nuestra América – Sin embargo, la “Operación David Carabobo” fue precedido por la huida en la embajada de Chile del juez suplente del TSJ Luis Salazar Marcano y después de la “Fiscal General” Luisa Ortega Díaz, acusada y condenada el 4 de agosto por el TSJ por traición y otros delitos comunes relacionados con las actividades de su marido y de su hijastra. ¿Podría decir por qué el TSJ condenó a Luisa Ortega Díaz, que ahora los medios han convertido en la víctima simbólica de la represión Bolivariana?

Luciano Vasapollo: “A decir la verdad, los refugiados en la embajada de Chile eran seis. De hecho, la huida de Luis Salazar Marcano fue precedida por la de otros cuatro jueces (Zuleima Del Valle González, Beatriz Ruiz, José Fernando Nuñez y Elenis del Valle), junto con la del presidente del partido opositor Copei, Roberto Enriquez. La razón de estas huidas está relacionada con el programa de la Comisión de la Verdad, que investigará no sólo los asesinados y los ataques cometidos por los “Guarimbas”, sino también los niveles de complicidad.

Especialmente de aquellos jueces que quitaron importancia a las investigaciones de la policía, que no dieron peso a las confesiones de los culpables, con las que era posible detener a líderes políticos de la oposición. Uno de ellos, de hecho, es Roberto Enríquez que al no poder huir a los Estados Unidos, se refugió en la embajada de Chile, con la esperanza de obtener un pasaporte diplomático con el que viajar a Miami.

En cuanto a la Fiscal General, las acusaciones son muchas y la más grave es la de alta traición por haberse asociado a la oposición tomado posiciones absurdas, a partir de 2016, cuando su marido, Germán Ferrer, diputado del PSUV, traicionó el partido para ser el nuevo aliado de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). De hecho, a partir de 2016 la Fiscal General comenzó a apoyar públicamente las posiciones de la oposición, convirtiéndose en un icono de los medios que atacaban al gobierno bolivariano.

Por ejemplo, Luisa Ortega Díaz defendió una posición absurda diciendo que las nuevas operaciones de la policía judicial contra el crimen organizado (Operación Liberación del Pueblo) en realidad eran una forma de preparación para acostumbrar a la sociedad al terrorismo de Estado, con el que el gobierno bolivariano quería diezmar a la oposición. Declaraciones que hirieron a la opinión pública y especialmente a los chavistas, porque los Narcos, las bandas juveniles y los varios clanes mafiosos vinculados a la Ndrangueta, a Cosa Nostra y a los clanes de Marsella, habían convertido Caracas en la ciudad más peligrosa del mundo, en donde para robar un pequeño collar de oro los criminales disparan en la boca.

Al mismo tiempo, Luisa Ortega Díaz chocó con el ejército y con la policía en la investigación sobre la muerte del manifestante Juan Pernalete, que según la Fiscal General murió por un cohete de gas lacrimógeno lanzado por la policía, cuando en realidad resultó que fue alcanzado por una bala disparada por uno de los propios manifestantes para cubrir su huida. El caso Pernalete fue, por lo tanto, la gota que colmó el vaso, porque cuando los “Guarimbas” en una semana mataron a 8 chavistas, dos de los cuales fueron envueltos en neumáticos y luego quemados, Luisa Ortega Díaz no hizo nada.

Entonces, el 16 de julio, el diputado Pedro Carreño solicitó al TSJ un proceso de suspensión contra Luisa Ortega Díaz por: “… la repetición continua de errores graves en el ejercicio de sus funciones …”. De hecho, en 2016, ella ya desaprobaba todo lo que el gobierno hacia o proponía, convocando después a la prensa para contradecir, desmentir y, especialmente, ofender al Presidente Maduro, llamándolo dictador, represor y así sucesivamente. Obviamente, Luisa Ortega Díaz y su marido German Ferrer inmediatamente se convirtieron en los ídolos de la oposición, de los medios de comunicación y de la administración Trump! ”

Contrapunto Internacional – ¿Por qué la Fiscal General y su marido, de antiguos “chavistas” pasaron a la oposición en el año 2016?

Achille Lollo: “Mediante el análisis de los documentos de “Panamá Papers” se puede entender la razón de ese cambio político. De hecho, Luisa Ortega Díaz se convirtió en una radical opositora después que su hijastra, Geraly Ferrer Brito, dueña de la sociedad anónima Mipadisma Corporation en Panamá fue misteriosamente secuestrada y luego liberada. Fuentes de Caracas dicen que la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz sospechaba del Sebin (Servicio secreto de Venezuela) como autor del secuestro para amenazarla a ella y a su marido.

Sin embargo, otras fuentes informaron de que el secuestro fue una advertencia de la mafia a su hija y al padre, porque habían hecho desaparecer varios millones de dólares en lugar de depositarlos en la cuenta bancaria de otra empresa fantasma en Panamá. Hay que decir que esta empresa fue creada especialmente para enmascarar la exportación ilegal de capitales de Venezuela.

Está claro que cuando estalló el escándalo de los documentos “Panama Papers”, resultó evidente que la Fiscal General Luisa Ortega Díaz sabía de los negocios turbios que su marido y su hijastra hacían en Caracas con la empresa Promociones y Publicidad Iga y, luego, con la Mipadisma Corporation en Panamá. ¡Una mala historia de corrupción de quien tenía el mandato moral y legal de luchar contra la corrupción!”

Oficina de Estudios REDH.it – ¿Cómo puede una chavista histórica, militante de la extrema izquierda, tapar las operaciones de corrupción hechas por su familia y, al mismo tiempo, convertirse en el símbolo de la oposición y retener todos los privilegios que el encargo de Fiscal General le garantizaba?

Achille Lollo: “¡Entre los muchos privilegios, un avión que, en 2014, había sido confiscado a una empresa y que era utilizado por su marido y su hijastra! Sin embargo, hay que recordar que Luisa Ortega Díaz tiene un rico pasado de izquierda, que participó durante un corto período en el movimiento guerrillero dirigido por Douglas Bravo. Pero, en seguida, Luisa Ortega Díaz, influenciada por el debate introducido por Teodoro Pektoff y otros que más tarde se unieron a los diversos partidos trotskistas de Venezuela, asumió posiciones extremas.

Digamos que Luisa Ortega Díaz poco a poco, sufrió una gran transformación, comportándose como militante chavista en las instalaciones de la Fiscalía, para después vestir la túnica del radical chic en casa con su marido. Según algunos, el marido habría estimulado esta transformación. De hecho, a pesar de ser un diputado del PSUV , German Ferrer estaba muy cerca de los círculos de la oposición. Llegando a ser el único chavista que tenía un programa exclusivo ( “Criterios”) en la televisión “Globovisión”. O sea, la que jugó un papel clave en el golpe de 2002 contra Chávez.

Cuando la nueva Asamblea Constituyente legitimó la decisión del TSJ de privar a Luisa Ortega Díaz del encargo de Fiscal General, el científico político Nicmer Evans, que siempre ha tenido posiciones críticas con el chavismo, dijo ante los micrófonos de la BBC World: “… su pasado izquierdista ciertamente no impedirá que el gobierno la juzgue como una traidora y diga que ha sido pagada por la CIA !!! ”

Desafortunadamente, en Venezuela muchos grupos de izquierda, que en 1999 demostraban sólo una posición crítica contra Hugo Chávez, pero poco a poco se han alineado con la derecha; y algunos, ahora, integran incluso la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). No me refiero sólo a algunos grupos ideológicamente vinculados con el trotskismo o el maoísmo. Estoy hablando de gente como Teodoro Pektoff, número dos de la guerrilla y fundador del MAS, que desde el año 2002, siempre peleó con Hugo Chávez y su programa bolivariano utilizando su periódico digital “TALQUAL”, financiado con mucha “publicidad” de los industriales vinculados a la derecha.

Isaía Rodríguez, que fue el primer Fiscal General y que señaló a Luisa Ortega Díaz como su sucesora, hoy, dijo con tristeza: ” … Las crisis políticas se profundizan porque surgen de posiciones como las de Luisa Ortega Díaz. A ella le he tenido mucho afecto; por desgracia, ahora ha caído en la red de los contrarrevolucionarios y debe estar ardiendo internamente, ya que la Fiscalía General no es una institución que se pueden trabajar con velitas, hay que hacer luz sobre todo! “.

Oficina de Estudios REDH.it -¿Cómo reaccionará el gobierno de Nicolás Maduro a la decisión del Mercosur de suspender Venezuela mediante la cláusula de ruptura del orden democrático?

Luciano Vasapollo: “Uno de los lemas de la campaña electoral de Mauricio Macri, que ganó el corazón de las excelencias de la Casa Blanca, fue precisamente el compromiso de expulsar a Venezuela del Mercosur. De hecho, después de una tempestuosa sesión en que la Canciller de Venezuela, Delcy Rodriguez, fue atacada por policías federales argentinos, que quería evitar que ella entrase donde se habían reunido los representantes de los otros países, asistimos al “delito” del rey de Buenos Aires, Mauricio Macri. Éste, con la complicidad del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, consiguió ganar la adhesión de Uruguay y proponer la suspensión de Venezuela por razones comerciales, estrechamente vinculadas a la crisis que vivía el país debido a la disminución de los precios del petróleo.

Al mismo tiempo, ningún periódico o televisión de los “grandes medios” han dicho que Macri y el brasileño Michel Temer lograron sabotear el desarrollo del “Banco del Sur” y permitir al FMI volver a señorear sobre la economía de los países de América Latina. A saber, el “Banco del Sur” fue una iniciativa de Hugo Chávez, creado para reducir la dependencia de los países latinoamericanos de las políticas perjudiciales del Fondo Monetario Internacional, monopolizado por los banqueros de Estados Unidos y de Wall Street.

De hecho, además de la expulsión, el presidente argentino Macri y el brasileño Temer, para complacer a la Casa Blanca, quieren utilizar el Protocolo de Ushuaia para imponer a Venezuela “… las sanciones, incluidas las económicas y las comerciales …”. Es decir, Macri y Temer tendrán que hacer el trabajo sucio que los Estados Unidos difícilmente lograrían legitimar en la ONU, ya que la mayoría de los países representados en la Asamblea General de la ONU ha votado sistemáticamente contra los bloqueos económicos. Como sucede todos los años con la votación para el mantenimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

Por lo tanto, el presidente Maduro respondió reivindicando la presidencia del Mercosur y luego recordó: ” … Nadie puede expulsar a Venezuela del Mercosur. Sería como si nosotros fuésemos borrados del mapa de América Latina. Somos de Mercosur alma, corazón y vida vivida. Las oligarquías de Brasil y esos miserables que ahora gobiernan Argentina podrán intentar esta monstruosidad un millar de veces, pero nosotros siempre nos quedaremos aquí y no nos apartaremos del Mercosur! ”

Nuestra Revista América – ¿Por qué los medios de comunicación han dicho, muy rápidamente, que el Papa Francisco, solamente el 4 de agosto y no el 29 de julio, pidió al presidente Maduro que suspendiera la Asamblea Nacional Constituyente?

Luciano Vasapollo: “En primer lugar, quiero aclarar que el documento no es del Papa Francisco. Es del director de la Secretaría de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que cita las preocupaciones del Papa. De hecho, en junio y luego en julio el Papa manifestó su opinión sobre la situación interna de Venezuela. Por esta razón la oposición reaccionó con fuerza ejerciendo presión sobre el director de la Secretaría de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, (ex nuncio apostólico en Venezuela 2009-2013), para que informara a la Curia sobre el papel anti-chavista de la Mesa por la Unidad Democrática (MUD).

Efectivamente, todo el mundo sabe que las altas esferas de la Iglesia Católica de Venezuela siempre se han opuesto al proyecto revolucionario de Hugo Chávez, a pesar de que el Gobierno Bolivariano haya siempre respetado a la Iglesia y especialmente sus propiedades. Recuerdo que en el 2002, inmediatamente después del golpe, el Nuncio Apostólico André Dupuy y el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, el cardenal Ignacio Velasco, legitimaron con su presencia al líder del golpe, Pedro Carmona Estanga, cuando a éste se le proclamó presidente.

Por esta razón, Lilian Tintori, la esposa del líder de “Voluntad Popular” Leopoldo López, reaccionó de forma vulgar contra el Papa Francisco. No hay que olvidar que la Conferencia Episcopal Venezolana siempre ha presionado al Director de la Secretaría de Estado del Vaticano para que éste convenza a Francisco para que emita una condena del régimen bolivariano.

Por tanto, el hecho de que el documento del Vaticano esté firmado sólo por el director de la Secretaría de Estado del Vaticano y no por el Papa demuestra claramente que esto es sólo la posición del poderoso cardenal Pietro Parolin. De hecho, Francisco, en su homilía sigue preocupado con el futuro del pueblo venezolano, pero no apoya la tesis de la oposición!”

Otra cuestión importante es que el documento del Director de la Secretaría de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, fue revelado solamente el 4 de agosto, es decir, después de las elecciones y cuando los constituyentes habían entrado en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Según algunos periodistas vaticanistas, este retraso sería consecuencia del intenso debate que se ha desarrollado dentro de la propia Curia con muchos pros y contras sobre el documento elaborado por el cardenal Pietro Parolin. Para otros, sería una salida diplomática. De hecho, si el documento del cardenal Pietro Parolin, hecho público el 29 de julio, hubiese pedido no celebrar la elección, el Vaticano hubiese podido ser acusado por el Gobierno Bolivariano de injerencia en los asuntos internos de un estado soberano”.

Por lo tanto, se espera que los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana -considerada la simpatía que tienen por los partidos de oposición – no utilizarán el documento del Director de la Secretaría de Estado del Vaticano para apoyar la desobediencia civil, que puede fomentar el terrorismo en varios tonos, contra el gobierno de Nicolás Maduro!

Contrapunto Internacional – En los Estados Unidos hay una empresa petrolera llamada COGIT de cual la PDVSA venezolana es dueño de la mayoría de las accionesta, junto con el grupo ruso Rosneff. ¿Con un eventual embargo qué puede pasar con COGIT?

Luciano Vasapollo: “En realidad, es una situación complicada, porque si la refinería COGIT, a causa del embargo, tuviera que comprar el “crudo” en el mercado “Spot” (libre), o a los productores africanos, Angola, por ejemplo, o de los países árabes del Golfo, en ambos casos tendrían que aumentar en los Estados Unidos todos los precios de venta de sus productos refinados, con el riesgo de perder algunos de sus clientes tradicionales. Por esta razón el grupo COGIT, así como otras empresas petroleras de Estados Unidos, podrían denunciar el gobierno de Donald Trump por violar las normas del AMI (Multilateral Agreement on Investments – Acuerdo multilateral de Inversiones) y “… llevar al gobierno estadounidense ante un tribunal de arbitraje internacional, reclamando la reparación de todas las oportunidades de ganancia perdidas como resultado de las leyes y reglamentos nacionales ….”. Un proceso que para la Casa Blanca sería extremadamente destructivo, desde el punto de vista político, porque liquidaría la imagen de Trump como último defensor del mercado de Estados Unidos. ”

ADIATV – En respuesta al posible embargo de petróleo de los Estados Unidos, el gobierno bolivariano podría reaccionar cancelando el pago de su deuda externa?

Luciano Vasapollo: “La actual guerra económica contra de Venezuela y, sobre todo, la reconversión política de los gobiernos de Argentina, Brasil y de Paraguay, prácticamente han redimensionado el proyecto del “Banco del Sur”. Un proyecto impulsado por Hugo Chávez que, hasta 2015, fue un importante intento de la UNASUL para reducir la dependencia financiera del FMI. Así, una riqueza potencial de 20 mil millones $ fue borrada debido a la intransigencia de Macri, Temer y, sobre todo, de la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, a pesar de que el “Banco Central de Venezuela” pagase todas las cuotas de los “Bolero Bond”, el rating de Venezuela hoy ha sido degradado a Triple C. Una decisión que, más que una medida financiera preventiva parece una venganza política de los banqueros de Wall Street contra el gobierno bolivariano, ya con problemas financieros después de la caída del precio del petróleo. Así, si los banqueros de Wall Street y la Casa Blanca insisten en querer usar las combinaciones de las altas finanzas para estrangular la economía de Venezuela es muy probable que el gobierno de Maduro no acepte en silencio esta situación.

Inicialmente, la respuesta podría ser la suspensión del pago de la deuda externa, que asciende a 160 mil millones de dólares, o posiblemente congelarla durante un año, siempre que no haya una revisión de los criterios por los cuales, en 2016 y 2017, fueron reducidas las cotizaciones de todos los títulos venezolanos. Si es necesario, también existe la posibilidad de una moratoria sobre la asimilación de la deuda externa a la tasa de descuento, utilizada para valorar el rebajamiento de todos los títulos venezolanos.

Una situación compleja que, sin embargo, es muy discutida en los corredores de Wall Street, porque Venezuela, además de ser la cuarta economía en América Latina, es la que tiene las mayores reservas mundiales de petróleo y de gas, y un enorme potencial de oro, contando con que la explotación futura de oro sería el doble de la actual producción mundial; y también una producción consistente de diamantes, hierro, aluminio y los llamados metales raros y estratégicos. Por esta razón, el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, en julio, a pesar de las amenazas de la oposición, compró los títulos que PDVSA había emitido en 2014 con vencimiento en 2022, pagando sólo $ 865 millones gracias al descuento de 69%. Títulos que originalmente costaban 2.800 millones de dólares! Un buen negocio que la dirección de Goldman Sachs comentó así en las páginas del “Wall Street Journal”: “… Hemos comprado los títulos de PDVSA porque estamos convencidos de que la situación venezolana está destinada a mejorar!”

ADIATV – ¿La posición expresada por el Gobierno italiano en estos días y la participación del senador Casini al lado de la oposición pueden afectar a la empresa estatal ENI?

Achille Lollo: “En cierto modo, sí, porque hoy en día, el problema que surge con ENI es que además de ser una empresa pública y estatal, también representa el Estado italiano. Es decir, sus lazos políticos con el gobierno Gentiloni son evidentes. Por consiguiente, si el gobierno italiano no reconoce la legitimidad de la nueva Asamblea Constituyente y si el primer ministro Gentiloni continúa diciendo que el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro es una dictadura, ¿por qué motivos las instituciones bolivarianas deben otorgar y ratificar la concesión a la ENI de uno o más bloques de petróleo en la faja del Orinoco?

Desafortunadamente, Gentiloni, Renzi y Paduan, a causa de los arrogantes conceptos eurocéntricos que predominan en su formación ideológica y en su ejecución política, olvidan que la cuestión de la soberanía es uno de los principales objetivo del gobierno bolivariano. De hecho, si el Primer Ministro Paolo Gentiloni y el Ministro de Asuntos Exteriores Angelino Alfano hubieran consultado la noticia de la BBC (en inglés), habrían descubierto el potencial de petróleo que hay en la faja del Orinoco. Tal vez por eso sus declaraciones tendrían que seguir un mayor rigor diplomático!

Por eso quiero recordar lo que dice uno de los principales expertos del mundo de la producción de petróleo en Venezuela, Alejandro Grisanti: ” … Las reservas de petróleo descubiertas en Venezuela, además de ser inmensas y superiores a las de Arabia Saudita, tienen costos de producción muy bajos, debido a que la extracción se realiza a profundidades mínimas. También las infraestructuras para el transporte del crudo y del gas hasta las refinerías y los puertos del país son eficientes, aunque más viejas …”. Por su parte, el economista Asdrubal Oliveros dice: ” … En el Medio Oriente existe, siempre, la amenaza de una guerra, pero aquí la situación es calma. Por otra parte, en los próximos años, el precio del petróleo deberá aumentar. Por esta razón todas las compañías multinacionales están aquí en Venezuela dispuestas a invertir en la exploración de la faja del Orinoco y esperando que el gobierno prepare los nuevos contratos y licencias de producción asociada a PDVSA”.

Elementos y nociones de estrategia geo-económica que, quizás por estar escritas en inglés, no merecezcan la atención de los miembros gubernamentales del Partido Demócrata! “.

Oficina de Estudios REDH.it – El tema de las elecciones en Venezuela ha reavivado el espectro de una segunda Guerra Fría. ¿Podría decirnos si el asunto de Venezuela encaja en el choque entre los Estados Unidos y Rusia? ¿Cómo reaccionarán China e India, que son importantes aliados y clientes de Venezuela?

Luciano Vasapollo: “El presidente Putin ya ha enviado un mensaje a Donald Trump sobre la inoportunidad de impulsar la dinámica de violencia contra el gobierno de Nicolás Maduro. De esta manera, Putin dio a entender que nunca el gobierno ruso permitirá y apoyará en el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de intervención armada contra Venezuela.

Para aquellos que conocen la metodología de la diplomacia de la China y de la India, saben muy bien que cuando estos gobiernos están en silencio es porque no aprueban el comportamiento del atacante contra Venezuela, es decir de los Estados Unidos. De hecho, la nación Bolivariana, además de ser un aliado político de China y de India en el ámbito del Movimiento de los Países No Alineados, es sobre todo su principal proveedor de petróleo.

China, por ejemplo, todos los meses compra 12 millones de barriles de petróleo. Por otro lado, si Donald Trump prohibiera la compra de petróleo venezolano, haría un gran favor a las industrias químicas, farmacéuticas y metalúrgicas de China, India y Rusia, que, gracias a la presencia en Venezuela de las respectivas compañías de petróleo (CNPC, ONGC y Rosnof), se verían cada vez más favorecidas en la definición de nuevos contratos de exportación y de importación.

De hecho, si la compra de los 750.000 barriles de petróleo que los Estados Unidos hace todos los días tuviera que ser sustituida por contratos con China e India, está claro que habría una compensación mediante la importación de más productos de las industrias de China y de India. Un contexto que explica porqué las industrias de China, India y Rusia serían preferidas a las de Occidente en los futuros proyectos de explotación y procesamiento industrial de los depósitos de oro, hierro, manganeso y especialmente de los metales raros y estratégicos, de los cuales China ya ha alcanzado 93% de la producción mundial “.

Contrapunto Internacional -¿Por qué el presidente Nicolás Maduro nombró a Jorge Alberto Monserrat Arreaza nuevo Canciller?

Luciano Vasapollo: “En primer lugar quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar la decisión del presidente Maduro, porque Jorge Arreaza es el dirigente político que en este momento debe tomar las riendas de la política exterior, que en los próximos meses va a jugar un papel clave. De hecho, y sin querer minimizar a Samuel Moncada, el problema es que hoy el choque entró en otra dinámica internacional. Es decir, la confrontación con el imperialismo norteamericano y sus asociados, más allá de los asuntos diplomáticos, deberá discutir cuestiones comerciales, estratégicas, de política económica, energética y financiera, además de las cuestiones relacionadas con la política de inversión extranjera para la construcción de nuevos centros de desarrollo industrial.

Por lo tanto, considerar que Jorge Arreaza, durante el gobierno de Hugo Chávez fue nombrado Vice-ministro de Ciencia y Desarrollo Tecnológico y Vice-Presidente Ejecutivo y luego, a principios del gobierno de Nicolás Maduro justo después de la muerte de Chávez, fue ascendido a ministro acumulando la posición de Vice-Presidente de la República, en seguida desempeñó otros cargos ministeriales (Ministerio de la Educación de la Universidad, Desarrollo Científico y Tecnológico) acumulando, desde enero de 2017, el encargo de Vicepresidente del Desarrollo Social y de la Revolución de las Misiones. Más tarde fue nombrado Ministro del Poder Popular para la Minería y el Desarrollo Ecológico.

Con este nombramiento entendemos por qué el 20 de julio el Presidente Maduro dijo: “… En nuestra Venezuela es necesario hacer una revolución económica! De hecho, es finalmente llegado el momento, no sólo para corregir los errores, sino para comenzar a establecer las nuevas líneas de la construcción real del Socialismo del Siglo XXI. ” Por esta razón, Jorge Arreaza es el dirigente político chavista, anti-imperialista, de formación marxista, que Nicolás Maduro necesitaba.”

Contrapunto Internacional – ¿Cómo interpreta la entrada triunfal con las pinturas de Bolívar y de Chávez al nombramiento de Delcy Rodriguez, presidente de la nueva Asamblea Constituyente?

Achille Lollo: “Tal vez pocas personas lo saben, pero la primera enmienda que la oposición hizo, inmediatamente después de ganar las elecciones legislativas en 2015, fue ordenar que todos los cuadros y los bustos de mármol de Bolívar y de Chávez fuesen colocados en el sótano. Así, para los venezolanos que observaban en sus televisiones a los167 diputados constituyentes entrar en el Salón Elíptico del Parlamento con un centenar de fotos y pinturas de Bolívar y de Chávez fue algo muy conmovedor y emocionante. De hecho, este homenaje a los dos líder históricos de Venezuela, demuestra la fuerza del chavismo y la consistencia política del Movimiento Bolivariano, que representa la mayoría del pueblo venezolano.

En cuanto al nombramiento de Delcy Rodriguez, tengo que decir que ella ha sido señalada por Diosdado Cabello y éste es un elemento decisivo para consolidar la unidad del movimiento chavista. Un contexto que borra las indecisiones que surgieron en el PSUV inmediatamente después de la muerte de Chávez y, en particular, con ocasión de las elecciones presidenciales, donde el candidato era Nicolás Maduro. Hoy en día, o mejor, el 30 de julio, las charlas sobre las divisiones y la incompatibilidad entre Maduro y Diosdato vuelven a ser “charlas”, es decir, palabras desconectadas de la realidad “.

Oficina de Estudios REDH.it – ¿El nombramiento de Isaía Rodríguez demuestra que la vieja guardia chavista ha recompuesto la unidad del movimiento y está al lado del presidente Maduro?

Luciano Vasapollo: “Sin duda, porque la elección de Julián Isaía Rodriguez Dias a vicepresidente de la Asamblea Constituyente es otra pieza de este nuevo proceso político, en que todos los dirigentes del PSUV han contribuido para la unidad y el fortalecimiento del movimiento chavista. De hecho, cuando se habla del entrañable Isaía es difícil de olvidar la imagen de aquel lejano 2002, cuando el pueblo lo liberó de la prisión de los golpistas. El camarada revolucionario Isaía se mantuvo en los corazones de los venezolanos como el primer “Fiscal General de la República”, que tuvo el valor de llevar ante la justicia a los hombres que en el pasado habían convertido la República en un estado mafioso.

Es por esta razón que enviamos todos los deseos políticos, militantes y con todo el corazón; y con grandes motivaciones políticas acompañaremos la participación activa en el trabajo constituyente de nuestro querido Embajador. Por otro lado, su formación jurídica será esencial para complementar el trabajo de la Presidente de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodriguez, también conocida como “Canciller de la Dignidad” . Un atributo más que calificado, debido a las constantes batallas que esta joven compañera revolucionaria bien preparada ha hecho contra las “vacas sagradas” de la diplomacia imperial.

De hecho, me gustaría resaltar que el nombramiento de Delcy Rodriguez a la Asamblea Constituyente no sólo depende de su firmeza política, demostrada en el gobierno de Hugo Chávez, en el que tuvo diferentes tareas, incluyendo el delicado encargo del Ministerio del Despacho del Presidente, es decir, una especie de Secretaria de Estado para la actividad de la Presidencia. Se puede decir que su nombramiento depende sobre todo de su capacidad de abordar y resolver los problemas candentes de la política internacional y también de su formación académica, especializada en derecho laboral. Un patrimonio absolutamente necesario para dirigir no sólo la Asamblea Constituyente, sino también la Comisión de la Verdad, porque el pueblo venezolano, ahora, quiere saber el por qué de 124 muertos, de 756 heridos y el por qué de los ataques a las instituciones públicas, la destrucción de las cuales supera los 3 mil millones de Euro”.

ADIATV – El PD y los partidos europeos de centro-izquierda están defendiendo las posiciones de la oposición venezolana, pero ¿cuál es la composición real de partidos de derecha, vagamente fascistas y pro-imperialistas?

Achille Lollo: “Para responder quiero recurrir a Norberto Bobbio, que en su compendio “Gramsci y el concepto de la sociedad civil “, para explicar la distorsión de las posiciones ideológicas de algunos partidos de izquierda, de centro-izquierda y también de la derecha, destacó: ” … el poder, a través de la atracción parlamentaria, inevitablemente atrae a los partidos de la izquierda hacia el centro, donde están los poderes del Estado …”. Hoy en día, hay muchos que dicen que el PD es un partido de centro-izquierda. Incluso porque, cada vez más, el PD quiere alejarse de las posiciones históricas de la socialdemocracia que estimularon la formación del “L’Olivo”, el PDS y finalmente del mismo PD. En mi opinión, el PD renziano todavía no puede llamarse Partido de la Nación y por esta razón continúa siendo un sucedáneo moderno de la antigua Democracia Cristiana, evidentemente con el atributo progresivo!

Otros dicen que el PD (Partido Demócrata) se ha convertido en el partido de “centro-izquierda” del mercado, debido a la gran capacidad de comunicación de su líder Matteo Renzi, que para los trabajadores, los pensionistas y los jóvenes en particulares es una maldición!. … Tal vez por eso el social-liberal clintoniano Walter Veltroni ha preferido dedicarse a los documentales históricos !!! ”

Nuestra Revista América – También en la izquierda radical, revolucionaria, extra-parlamentaria y alternativa, la cuestión de Venezuela ha expuesto la definición de nuevas posiciones políticas que permanecían cubiertas por las etiquetas históricas. ¿Podría explicar la razón de esto?

Achille Lollo: “Uno de los defectos históricos de la izquierda, incluyendo al PCI, es que desde los años sesenta, prácticamente ha perdido la batalla de la información. Por su parte, la denominada izquierda alternativa nunca ha sido capaz de mantener con vida un medio de comunicación de masas, unitario, informativo y formativo, capaz de hacer frente a las manipulaciones que los periódicos, las revistas, las radios y, en especial, las televisiones vomitaban. Medios de comunicación que, de esta manera, han creado una cultura de masas consumista, fundamentalmente anti-comunista, anti-proletaria y contraria a todos los que defienden la lucha de clases. Por ejemplo, tomemos el diario “Il Manifesto”, que en su cabecera aún mantiene el logotipo “jornal comunista.” Hoy en día, este periódico ha censurado a su periodista en Venezuela Geraldina Collotti por defender al gobierno bolivariano, mientras que la dirección del periódico se acercó a las posiciones de la “gran prensa”.

Algunos dicen que lo habría hecho para vender unos cuantos ejemplares más, ya que en la izquierda casi nadie compra “Il Manifesto”. Otros dicen que este periódico está experimentando el mismo drama del antiguo periódico del PCI “L’Unità”, que hoy defiende los juegos de poder de Renzi y del Partido Demócrata, mientras mantiene el logotipo “periódico fundado por Antonio Gramsci”!

Por desgracia, esto depende de la evolución de una izquierda que se dobla a la lógica del mercado y que ha aceptado los principios del euro-centrismo y luego de la globalización. El producto más visible de esta izquierda euro-céntrica es precisamente Federica Mogherini. Es decir la militante de la FGCI ligada a Dalema, que en el Foro Europeo de la Juventud defendía la soberanía nacional y la solidaridad, después fue promovida a vicepresidente de la “Fundación Italia-Estados Unidos.”, participando, en la sede de la OTAN en Bruselas, en las reuniones de este organismo controlado por el imperialismo! “

Revista Nuestra América – ¿A qué se debe que los grupos y los partidos de la izquierda revolucionaria sean críticos con Chávez y muy hostiles con Maduro?

Luciano Vasapollo: Es verdad, tenemos una izquierda radical y aventurera que critica a Hugo Chávez y ataca, sobre todo, a Nicolás Maduro por ser demasiado comprensivo con la burguesía, con las multinacionales, con los Estados Unidos y con los medios de comunicación. En realidad atacan a Maduro por no haber impuesto el socialismo del siglo XXI con una revolución permanente. Sin embargo, en parte, reconocen las transformaciones socio-económicas y culturales que los gobiernos bolivarianos proporcionaron a los trabajadores de Venezuela.

Por último nos queda otra izquierda crítica que es muy influyente porque está vinculada a las teorías del trotskismo morenista argentino, que siempre atacó Chávez de ser un militar (… bonapartista …), nacional-estalinista (de tener relaciones estrechas con Fidel) y populista (por inventar las “Misiones” y el “Gobierno de la Calle”).

Al igual que en Argentina y Brasil, incluso aquí en Italia hay compañeros que atacan la experiencia bolivariana, hasta el punto de asociarse a la derecha, olvidando que para evitar la victoria del imperialismo en Venezuela, especialmente después del éxito de Macri en Argentina y los dos Impeachment en Brasil y Paraguay, en este momento es necesario defender al estado y al gobierno bolivarianos. Sin embargo, dejo este debate con el teórico argentino Claudio Katz, que destaca: ” … Frente a la inminencia de un golpe político y subversivo como el que Venezuela está sufriendo, nuestros principales enemigos son la derecha y el Imperialismo y luchar contra ellos es siempre una prioridad. Este principio básico debe ser reafirmado, sobre todo, en estos momentos críticos. Hemos sido críticos con Salvador Allende, pero el foco central de nuestra lucha siempre fue Pinochet! Del mismo modo, hoy en Venezuela se debe construir una acción conjunta contra la escalada golpista de la derecha. Maduro cometió varios errores, pero los autores de la situación de deterioro han sido los capitalistas. Entonces, ante la perspectiva de una “golpeada” imperialista debemos ser capaz de distinguir y saber cómo reaccionar! …

Oficina de Estudios REDH.it – ¿El comunicado de prensa del Movimiento 5 Estrellas presenta una nueva posición política o es una forma para alinearse con los otros partidos?

Achille Lollo: “En el 2015, antes de las elecciones, el Movimiento 5 Estrellas ha encendido los corazones destrozados de la izquierda, haciendo creer que un gobierno penta estrellado revisaría la servidumbre geo-estratégica de la OTAN, manipulada por los Estados Unidos. Inmediatamente después, las declaraciones de Di Maio garantizaron que en el M5S nadie iba a luchar contra la OTAN y sus propietarios, es decir los Estados Unidos. Más tarde, el M5S organizó un seminario en el Parlamento sobre el ALBA, donde el diputado Di Battista citaba Venezuela como un ejemplo de democracia directa, multiplicando, así, los consensos en la izquierda alternativa. Pero cuando el Presidente Maduro incentivó la lucha de clases con la elección de una nueva Asamblea Constituyente, el movimiento penta estrellado dejó caer un silencio de muerte.

Por último, cuando los periódicos “La Stampa”, “Il Messaggero” e “Il Tempo” montaron una provocación contra el “L’Antidiplomático”, por ser un periódico digital ligado al M5S y demasiado amable con la Rusia de Putin, pasó algo increíble con los diputados del M5S, que se encerraron en silencio en un rincón, dibujo de la cálida sonrisa de alguien que dice en voz baja: “… lo siento, no puedo hacerlo más.” Por esta razón, el contenido del comunicado de prensa del M5S no me ha sorprendido ni me impactó! ”

Oficina de Estudios REDH.it – El primer ministro Gentiloni y el PD, junto con la derecha española, han prácticamente abrazado la causa de la oposición venezolana. Otros gobiernos europeos han tomado posiciones más o menos similares a la de Trump. ¿Habrá represalias por parte del gobierno bolivariano contra los bancos y las multinacionales que operan en Venezuela, como por ejemplo la ENI?

Luciano Vasapollo: “Esta pregunta debería ser dirigida al Primer ministro Paolo Gentiloni o a su ministro de Asuntos Exteriores, Angelino Alfano, ya que deben saber que la ENI y otras grandes empresas italianas están en Venezuela! Sin embargo, está claro que el PD está definitivamente alineado con las posiciones reaccionarias de Donald Trump. Desafortunadamente Renzi y Gentiloni dan en la TV lecciones de antifascismo solo para recuperar un cierto consenso a la izquierda y ganar un poco de espacio de los medios.

Pero están en silencio cuando las relaciones ambiguas con la Francia de Macron, la Libia de Haftar Libia y la Unión Europea demuestran la falta total de un liderazgo, así como señalan que los objetivos geo-estratégicos son cada vez más vagos.

En cuanto a la situación de las multinacionales en Venezuela hay que distinguir entre las empresas públicas y las privadas. De hecho, el gobierno bolivariano no responsabilizará a los grupos privados de las posiciones políticas adoptadas por sus gobiernos. A menos que participen en la conspiración, como es por ejemplo el caso de Conoco Phillips.

Sin embargo, la posición de las empresas estatales de petróleo va a ser complicada si sus gobiernos no reconocen la elección de la nueva Asamblea Nacional Constituyente y apoyan el proyecto de ruptura institucional lanzado por la oposición con el apoyo de los Estados Unidos. Por desgracia, el primer ministro Paolo Gentiloni para ganar un poco de espacio en los medios de comunicación italianos y extranjeros prácticamente ha comprometido la posición de la ENI.

De hecho la ENI, junto con la Repsol española, la Exxon Mobil de Estados Unidos, la india ONGC, la china CNPC y la rusia Rosnof, es decir las principales compañías petroleras internacionales, están esperando que el gobierno bolivariano oficialice los contratos para iniciar la explotación de las enormes reservas de petróleo y de gas, que se encuentra en la faja del Orinoco “.