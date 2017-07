La traición de algunas individualidades es un comportamiento consustancial a los procesos revolucionarios autén- ticos y tiende a ser más frecuente en la medida en que estos son sometidos a un mayor acoso y cerco por sus enemigos imperialistas y oligárquicos.

Este es el caso de Luisa Ortega, fiscal general de Venezuela, cuya traición al orden constitucional y a los postulados éticos e ideológicos del chavismo plasmados en la ley de leyes de la república, no puede ser más artera y ruin. Los propios dichos y acciones de la funcionaria a lo largo de varios años en el desempeño de sus funciones demuestran su pleno conocimiento de que Venezuela es objeto de una guerra en varios frentes gestada desde los centros de poder imperialista, especialmente Estados Unidos. Una guerra que debe ser enfrentada con todos los recursos legales y políticos y la cooperación entre los poderes del Estado, como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Luisa Ortega es consciente de que uno de los objetivos de esa guerra, que tiene un importante componente comunicacional, es crear la falsa imagen de que en Venezuela existe un quebrantamiento del estado de derecho y una crisis humanitaria que demanda una intervención extranjera.

No obstante, la fiscal ha recurrido a las más graves y ridículas mentiras para justificar su deslealtad en coincidencia con la más reciente arremetida del imperialismo y la derecha, iniciada en el mes de abril. Quien se interese en conocer este asunto puede corroborar lo que afirmo viendo simplemente en videos de Telesur la comparecencia del diputado Pedro Carreño y de los más altos funcionarios del poder moral ante el Tribunal Supremo de Justicia. Acto al que Ortega fue citada y no se presentó. Mentir obsesivamente y eludir confrontar su deleznable conducta y asumir sus responsabilidades ante sus compañeros es una conducta típica de los traidores a los procesos revolucionarios.

Si en Venezuela no se ha desencadenado ya una guerra civil no es por falta de denodados intentos del enemigo imperialista y de la derecha endógena. Como bien afirma Ana Esther Ceceña, a Venezuela, eslabón principalísimo del corredor energético mundial, se le está haciendo una guerra, pero no hay guerra.

“Venezuela es un escenario de lucha entre la construcción de la paz y la guerra. Tres elementos muy importantes han permitido detener la guerra: