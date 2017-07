Fuente: Rebelión

Introducción

Fidel Castro nació en Birán, Cuba, en 1926. Fue un líder revolucionario y estadista de fama mundial, símbolo de justicia social y valores universales solidarios, precursor de cambios revolucionarios para un mundo mejor; anticapitalista de orientación socialista. Fidel Castro ha sido uno de los estadistas más importantes de los siglos XX y XXI, un activista político desde su juventud, martiano, independista, líder estudiantil, abogado popular, líder guerrillero y revolucionario, estratega militar, maestro, primer ministro, escritor, teórico, pero ante todo, un socialista internacionalista, carismático y humanista.1

Algunas cualidades que distinguen a Fidel Castro como estadista son: su humanismo revolucionario, honestidad, intelectualidad y sus principios, sobre todo, su ética revolucionaria y democrática en el contexto de respeto a las vidas de civiles e inocentes durante la guerra de liberación nacional como fue el caso de la batalla para liberar a Cuba de la tiranía de Fulgencio Batista y del imperialismo yanqui. A Fidel Castro se le conoció como amigo de los trabajadores, campesinos, estudiantes, niños, mujeres, hombres y hasta de la naturaleza. Fue amigo de la democracia y los derechos humanos, de la educación, la salud, el deporte y la cultura popular, la ciencia, el desarrollo sostenible, de los explotados, de los pobres, los excluidos, los marginados; de continentes como África, Asia, América Latina y el Caribe; promotor de la paz mundial justa; defensor de la clase obrera y del campesinado del mundo.2

En este ensayo nos centraremos en dos temas de crucial importancia para Fidel Castro: la democracia y los derechos humanos; su interpretación caribeña, latinoamericana y socialista, donde el líder cubano jugó un papel muy importante. Bajo una visión de vanguardia y realista, Fidel Castro demostró que solamente la democracia participativa y directa es la opción contra este sistema capitalista, y que los derechos humanos en el caso cubano, sí se han llevado a cabo, a diferencia de muchos otros países, que como en Estados Unidos, son simplemente teóricos.3

Dentro de la batalla de ideas y entre las interpretaciones capitalistas y socialistas de los conceptos de democracia y derechos humanos es importante presentar las ideas y argumentos de Fidel Castro en la defensa de una sociedad con justicia social y bienestar colectivo, donde la participación popular y la toma colectiva de decisiones es la base del quehacer económico, social y político. El presente trabajo analiza los derechos humanos colectivos e individuales de corte cubano, donde Fidel Castro ha sido su teórico y realizador principal.4

Antes abordar los temas principales de este estudio, es importante ofrecer una semblanza del líder histórico de la Revolución cubana.

Fidel Castro: pensamiento y actuar político, rebelde y patriótico

Fidel Castro creció en un ambiente fraternal y religioso en el campo cubano. Desde pequeño demostró cualidades humanas que lo sacaron adelante. Participó activamente en sus clases y desarrolló una posición crítica e independiente. Se interesó mucho en el ejercicio del deporte y se le conoció siempre por su buena combinación tanto en estudios como en el deporte, sobre todo en baloncesto, pero también en fútbol y béisbol. Tal combinación le ayudó a ser un estudiante reconocido y respetable.5

Desde su juventud comenzó a interesarse por una Cuba libre, independiente y soberana. Como es sabido, José Martí, el héroe nacional de Cuba, jugó un papel determinante en la mayoría del pueblo cubano como símbolo de resistencia, amor a la Patria y a América Latina y el Caribe en general, y fue una gran influencia para Fidel Castro en particular. El joven Fidel profundizó en las obras de Martí y otros revolucionarios y patriotas cubanos como Julio Antonio Mella; esto le ayudó a identificar el camino que Cuba necesitaba, cambios revolucionarios profundos y democráticos; sobre todo, para liberarse del dominio y yugo del imperialismo estadounidense que controlaba la vida económica y política del país, es decir, buscar la independencia nacional de Cuba.6

Fidel Castro se interesó por los estudios jurídicos y comenzó a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de La Habana, siempre fue un estudiante brillante. Para él, todo tipo de educación debería ser política y popular.7 Por eso no solamente estudió la carrera de Derecho, también profundizó en estudios críticos y antiimperialistas de Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Lenin, principalmente; esto le ayudó a desarrollar su pensamiento político, rebelde y patriótico.8 Durante su juventud se dio cuenta que existía una gran injusticia social y que Cuba padecía de grandes deficiencias clasistas, donde pocos cubanos eran muy ricos y la gran mayoría era trabajadora, campesina y muy pobre. La sociedad cubana no era democrática y había retrasos en todos sentidos, en áreas como educación, salud, tierra, empleo, democracia, industria y vivienda.9

Profundizar en las obras y pensamiento del héroe nacional José Martí, le permitió a Fidel Castro entender cómo todos los males del sistema capitalista en Cuba habían creado una resistencia y descontento popular contra el régimen batistiano e imperialismo yanqui. La rebeldía del pueblo cubano necesitaba y buscaba un líder autentico y patriota, y fue Fidel Castro, quien a pesar de ser tan joven, tenía grandes cualidades humanas, políticas, jurídicas, estratégicas y organizativas para poder apoyar y despertar a un pueblo rebelde y consiente sobre su propia realidad de liberación e independencia del yugo del capitalismo monopolista que destruía al país y al pueblo. Fidel Castro buscaba una sociedad distinta, comunitaria, colectiva, solidaria, democrática, independista y revolucionaria con bienestar para todo el pueblo cubano que más adelante sería una Cuba socialista.10

El asalto al Cuartel Moncada: base de la Revolución socialista cubana

El Programa del Moncada fue determinante para los cambios revolucionarios profundos y democráticos de Cuba, constituyó la base para el futuro revolucionario y socialista de la Isla. La trascendencia del pensamiento crítico y vanguardista de Fidel Castro en el contexto del Programa Moncada se debe analizar en su aspecto histórico, muy adverso en una sociedad cubana totalmente dominada por la tiranía del Fulgencio Batista y del imperialismo estadounidense; un escenario complicado para llevar a cabo cambios dentro de una sociedad capitalista dependiente, subdesarrollada y militarizada bajo el mando de un poder extranjero, donde el ejército y la policía reprimían brutalmente cualquier crítica, protesta social, política u obrera, campesina o estudiantil. La Cuba prerrevolucionaria era una cárcel grande con detenciones arbitrarias, tortura sistemática, asesinatos políticos, explotación, pobreza, analfabetismo, desempleo, desnutrición -sobre todo infantil-, subdesarrollo y dependencia entre otros males capitalistas.11

Un aspecto muy importante que Fidel Castro mencionó y subrayó durante la lucha por la independencia de Cuba fue, el cambio de forma de gobierno que antes de 1959 fue la democracia liberal representativa y que para él y para el pueblo cubano había fracasado históricamente en la Isla, aunque existían elecciones periódicas, partidos políticos (multipartidismo), aparentemente libertad de expresión, libertad de manifestación y movimiento, elementos principales de este tipo de la toma de decisiones políticas que se denomina también democracia capitalista.12 En la Cuba prerrevolucionaria el Estado cubano violaba sistemáticamente todas estas libertades por medio de la policía y el ejército, se reprimían violentamente manifestaciones pacíficas; se ejercía censura mediática, detenciones arbitrarias, tortura sistemática y asesinatos políticos de los opositores del capitalismo cubano.13

La importancia del Programa del Moncada en el contexto de cambios democráticos y a favor de los derechos humanos demuestra claramente el papel que jugó Fidel Castro, como se desprende de su alegato de autodefensa en “La historia me absolverá”, durante el juicio en su contra el 16 de octubre de 1953 por los asaltos a los cuarteles como el Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, realizados el 26 de julio de 1953, y en el cual criticó los males del capitalismo en Cuba.

El Programa de Moncada mencionó en seis puntos principales, las causas de dependencia y subdesarrollo en la Isla caribeña como a continuación se menciona: 1. El problema de la tierra, 2. El problema de la industrialización, 3. El problema de la vivienda, 4. El problema del desempleo, 5. El problema de la educación, 6. El problema de la salud.14

La concepción fidelista sobre socialismo, democracia y derechos humanos

A continuación presentamos algunos aspectos importantes de las concepciones de Fidel Castro sobre el socialismo, la democracia, los derechos humanos, y su aplicación en la Cuba revolucionaria después de 1959, donde el amplio pensamiento político y filosófico del líder cubano le permitió relacionar estos conceptos. A partir de los dos Pactos Internacionales en materia de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (ONU), se demuestra el papel clave que jugó Fidel Castro para Cuba y el mundo, con los éxitos obtenidos en áreas como la educación, salud y solidaridad internacional entre otros.15

Socialismo, política revolucionaria y de cooperación

Para Fidel Castro, el socialismo tiene una relación directa y necesaria con los intereses vitales de pueblo, de tal manera que la democracia no existe si el sistema social, económico y político no atiende plenamente los intereses de la mayoría, es decir, del pueblo.16 Al respecto, el líder revolucionario sostuvo que:

“El socialismo es un sistema social nuevo que empieza con tremenda fuerza creadora, que desarrolla nuevas ideas, nuevas experiencias. Y en este campo de ideas y de las experiencias también debemos actuar nosotros, y llegar a la más cabal interpretación práctica de las ideas de Marx, Engels y Lenin y hacer también nuestro aporte en las nuevas circunstancias, en las condiciones nuevas”.17

El socialismo (el comunismo) persigue el bienestar colectivo del pueblo a través de la desaparición de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción que en su turno, eliminan la propiedad privada de los medios de producción, desaparece la explotación del hombre por el hombre en la sociedad, que se traduce en una victoria histórica de toda la humanidad con justicia social, con valores humanistas como solidaridad, fraternidad, hermandad y espíritu solidario. Es el socialismo, una sociedad sin explotados y explotadores, sin clases sociales; el que puede resolver el problema del ser humano en un sentido amplio.18

Bajo el pensamiento fidelista, el socialismo atiende y se preocupa de sus hijos, jóvenes y niños lo que significa dar a cada ser humano lo que necesita, y si no lo hace, no se puede llamar socialismo. Bajo este régimen se crean condiciones y posibilidades de utilizar de la mejor manera los recursos humanos y naturales en beneficio del pueblo. En el socialismo se crea riqueza cultural y espiritual en el pueblo, personas con profundos sentimientos de solidaridad y amistad humana, muy lejos del egoísmo y mezquindad del capitalismo que destruye a las personas; por ello, son los propios pueblos los que crean y construyen ese socialismo. Así, es el socialismo el que puede salvar a la humanidad de los peligros y amenazas como el agotamiento de recursos naturales y alimentos, destrucción capitalista del medio ambiente, crecimiento de la población mundial, hambrunas y guerras imperialistas. El socialismo otorga los verdaderos derechos humanos a los pueblos del mundo. Asimismo, el desarrollo tecnológico y científico dentro del socialismo es para beneficio de la clase obrera, lo cual es totalmente contrario en el capitalismo; se busca el bienestar colectivo del pueblo, por ello la humanidad es pacífica y no armamentista y menos guerrista, es decir, persigue una paz mundial sin guerras, sin invasiones militares ni destrucciones. En el socialismo la política, la ideología y la conciencia del pueblo son factores fundamentes para el desarrollo justo tanto económico como social, contrario al capitalismo.19

Para el líder de la Revolución cubana, “[…] los factores morales, de conciencia, y culturales, son insustituibles en el socialismo […]”.20 Por ello, […] el socialismo es obra del hombre, y por excelencia de su racionalidad, de la capacidad para prever y planificar, para resolver los problemas, y no la obra de leyes ciegas y de mecanismos ciegos”.21

Para Fidel Castro, la burocracia es un enemigo peligroso del socialismo, que además es un enemigo clandestino del cual el socialismo debe cuidarse. Pero el enemigo principal del socialismo es el imperialismo. Por ello, la creación y la construcción del socialismo primeramente es un asunto político y revolucionario de conciencia y educación crítica, de trabajo sistemático y programado. El socialismo significa cooperación.22

Democracia, vinculación y lucha con el pueblo y para el pueblo

Para el máximo líder de la Revolución cubana, el concepto de democracia y su aplicación es totalmente distinto a la interpretación occidental, por lo que criticó severamente el concepto de democracia griega por ser una sociedad esclavista, elitista, machista y antidemocrática; resaltó que hasta los filósofos y pensadores griegos tenían esclavos, es decir, se trató de una sociedad de clases. Destacó que para José Martí y Simón Bolívar, este tipo de democracia no era para Nuestra América por lo que ambos libertadores criticaron duramente esta forma de gobierno de Europa y Estados Unidos.23 En consecuencia, Fidel Castro señaló:

“La democracia para mí significa que los gobiernos, primero estén íntimamente vinculados con el pueblo, emergen del pueblo, tengan el apoyo del pueblo, y se consagren enteramente a trabajar y a luchar por el pueblo y por los intereses del pueblo. Para mí democracia implica la defensa de los derechos de los ciudadanos, entre ellos, el derecho a la independencia, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad nacional, el derecho al honor; para mí democracia significa la fraternidad entre los hombres, la igualdad verdadera entre los hombres, la igualdad de oportunidades para todos los hombres, para cada ser humano que nazca, para cada inteligencia que exista”.24

Bajo la visión fidelista, la democracia no significa solamente derechos teóricos sino, se trata de garantizar las necesidades del ser humano, tanto de libertad como de alimentación. Por lo que democracia significa justicia social, que se entiende con libros y maestros; garantía de la alimentación, del trabajo, la educación, la salud, la cultura, el pensamiento libre y respeto a otros saberes; significa fraternidad; es un pueblo armado que defiende sus propios intereses.25

Para Fidel Castro, “[…] democracia es el respeto a la mayoría […]”.26 “Ser siempre justo y no permitir nunca que se cometan abusos de poder, de autoridad; que el pueblo participe en los problemas, que el pueblo dé sus opiniones, que el pueblo decida: eso es lo que significa la democracia y el socialismo […]”.27 Asimismo el líder cubano sostuvo que la democracia liberal representativa no utiliza ninguno de los elementos arriba mencionados, menos aún mecanismos como la rendición de cuentas y la revocación de mandato, principios que sí utiliza la democracia participativa cubana. En un país o una sociedad capitalista, sólo una minoría, la clase dominante posee inmensas fortunas y la mayoría es pobre, desposeídos y explotados. Por lo que se trata de un sistema de dominación y de engaño sofisticado donde se utilizan todos los instrumentos como medios de comunicación masivos, propaganda, enormes cantidades de dinero, y la discriminación para excluir la verdadera participación y las posibilidades del pueblo de ejercer sus derechos.28

Fidel Castro reiteró siempre que la esencia de la democracia era la justicia social, el bienestar colectivo, la unidad del pueblo, independencia nacional tanto económica como política, autodeterminación de los pueblos, solidaridad internacional, es decir, no fragmentación, lo cual en su turno hace posible la resistencia popular contra el imperialismo como es el caso concreto de Cuba; la eliminación de la explotación del hombre por el hombre, nacionalización de todas las empresas transnacionales, donde la tierra debe pertenecer a la persona que la trabaja, llevar a cabo una reforma agraria popular, ¿cómo un país o una sociedad puede llamarse democrática cuando hay millones de analfabetos, semianalfabetos y la gran mayoría ni siquiera tiene un sexto grado de educación? Por eso la democracia para Fidel Castro es, entre otras cosas, el cien por ciento de alfabetización.29

En la obra, Un grano de maíz-Conversación con Tomás Borge, Fidel Castro señala:

“Nosotros vemos el cuadro de esta América Latina: cuando más se habla de democracia, más barrios marginales surgen, más decenas de millones de personas viven en esos barrios marginales, más decenas de personas son analfabetas, más decenas de decenas de millones de personas están sin empleo, más decenas y decenas de millones de personas están sin asistencia médica. Y con las medidas del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones similares, esta situación, en vez de mejorar en algún sentido, empeora cada vez más, y tenemos países en América Latina donde el 10 por ciento de la población recibe más del 50 por ciento de la renta nacional. ¿Cómo se puede hablar de democracia en esas condiciones?”.30

Bajo todas estas consideraciones, se desprende el pensamiento fidelista de la democracia, cuyo concepto y forma de gobierno de la mayoría, no es compatible con el capitalismo por su esencia antidemocrática que se basa en la explotación, sin lo cual no subsiste, y que además protege, fomenta y asegura los intereses vitales de una minoría de la clase dominante en poder. Por eso la democracia como proceso de democratización de la sociedad a favor de los intereses vitales de la mayoría, coincide perfectamente con la interpretación socialista que elimina la explotación de la minoría dominante y garantiza el bienestar colectivo de la mayoría obrera como la clase dominante.31

La investigadora y politóloga cubana Thalía Fung, considera que el papel de la sociedad civil y su participación en la vida política y económica de un país para mejorar permanentemente las condiciones democráticas con justicia social para la mayoría de la población, y en el caso concreto de Cuba, ha sido posible gracias a la creación de un sistema político auténtico en la Isla, donde Fidel Castro jugó un papel determinante.32 Asimismo, la investigadora afirma lo siguiente:

“Fidel Castro ha expresado que ha sido un verdadero logro de la Revolución cubana la creación de su sistema político. Y ello tiene una extraordinaria vigencia política, social, teórica y práctica. Porque el haber creado en Cuba un sistema político de huellas autóctonas, que busque la solución de los intereses, no de la parte más pequeña de la sociedad, sino de toda la sociedad, es indiscutible, por el gran valor ético, económico y político, ya que tanto la sociedad política como la sociedad civil se comprometen a trabajar por el bienestar de todos. Es decir, buscan el mismo objetivo. Y ese es otro gran rostro de este tema.”33

Es evidente que para Fidel Castro hablar de democracia significa ejercer una teoría y práctica dentro de la sociedad socialista, donde la participación popular en la toma de decisiones constituye la base principal para que exista justicia social, donde se ejerza el bienestar colectivo con todo el pueblo armado, tanto en el pensamiento crítico y solidario como con armas para defender la soberanía del país. Bajo esta forma de gobierno debe haber un Estado con un sector púbico fuerte; con educación pública, laica, gratuita y popular (100 por ciento de alfabetización); con salud pública y de calidad, seguro laboral, seguro social, cultura y deporte popular y sobre todo, solidaridad internacional.34

Derechos Humanos y la dignificación de la persona

A continuación se ofrecen algunos fragmentos del pensamiento político y filosófico del líder histórico de la Revolución cubana que no tienen nada que ver con la filosofía liberal occidental respecto a sus esfuerzos por la liberación del ser humano a nivel mundial, desde su pensamiento dialectico, crítico, concreto y revolucionario. Sus conceptos y reflexiones no son dogmas sin sentido, sino que cambian dialécticamente desde su entorno y crean una nueva historia de emancipaciones populares. Subrayamos este punto en el caso revolucionario concreto y socialista cubano.35

En su estudio Los fundamentos de la concepción de los derechos humanos en el pensamiento de Fidel Castro, el investigador y filósofo cubano, David Limia afirma que:

“Las ideas de Fidel Castro respecto a los derechos humanos se inscriben en la concepción del hombre, la sociedad, el Estado y las relaciones del individuo con los últimos, que han venido elaborándose por el pensamiento cubano revolucionario desde el siglo XIX, en una constante labor crítica de la realidad social y en polémica aguda con oponentes políticos y cosmovisivos de distintos tipos. Es una concepción que constituye parte integrante esencial e inseparable de un proyecto revolucionario de carácter nacional-liberador, social-emancipador y dignificador de la persona humana.”36

El autor antes referido considera que Fidel Castro, en su obra y defensa histórica “La historia me absolverá”, desarrolla no solamente una cuestión de la libertad del ser humano, sino el derecho como principio de libertad, de independencia y soberanía de Cuba como nación democrática y para todos los cubanos. Así, temas como el colonialismo, el neocolonialismo, la esclavitud, el racismo, la explotación de obreros y campesinos, y la discriminación de la mujer, son partes importantes de la concepción práctica de Fidel Castro en materia de derechos humanos, quien combinó las enseñanzas de José Martí, de Marx, de Engels y de Lenin para poder promover los derechos humanos de la persona tanto de manera individual como colectiva. La lucha por los derechos humanos para Fidel Castro se convierte en un elemento importante e integrante del movimiento revolucionario mundial antiimperialista, por un socialismo científico, revolucionario y crítico.37

Para Fidel Castro existe el derecho de los oprimidos a la rebeldía, a la resistencia, a la protesta y a la liberación nacional; hasta el uso de la violencia revolucionaria como en el caso concreto de Cuba en la Sierra Maestra, pero con una ética humanista y siempre respetando las condiciones de combate y la naturaleza de los civiles, es decir, no provocar daños o muertes de civiles, no maltratar a los detenidos o capturados y menos, llevar a cabo ejecuciones sumarias. Este punto crucial del pensamiento político y filosófico de Fidel Castro ha sido estudiado y reconocido ampliamente, lo cual ha jugado un papel determinante en la sobrevivencia de la Revolución cubana con su carácter socialista y humanista, que se ha distinguido de otras revoluciones del mundo de orientación socialista que ya no existen, revolución que ha mantenido el respeto y diálogo con el adversario sin poner en peligro los principios socialistas e internacionales del pensamiento antiimperialista.38

Vigencia e importancia del pensamiento y obra de Fidel Castro en materia de democracia y derechos humanos

A continuación presentamos algunas áreas importantes de desarrollo y mejoramiento en el contexto de democracia y derechos humanos en Cuba, gracias a Fidel Castro como líder, dirigente, y principal actor histórico y político, aunque en algunos casos muy importantes, también participó activamente Ernesto Che Guevara. A partir de algunos indicadores de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, tanto el de Derechos Civiles y Políticos y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se demuestra la vigencia e importancia de las aportaciones de Fidel Castro en el caso concreto de Cuba dentro del contexto democrático y de derechos humanos.39

Reforma agraria, redistribución justa e igualitaria de la tierra 1959-1963

Fidel Castro fue el principal actor de la realización de esta reforma. Se trató de una de las reformas agrarias más democráticas y populares a nivel mundial en su época, gracias a la revolución triunfante de 1959, donde el 90 por ciento de las mejores tierras de la Isla estaban en pocas manos de latifundistas, terratenientes cubanos y empresas transnacionales estadounidenses, lo que significaba una concentración total de la propiedad agraria del país en pocas manos. La reforma agraria representó la redistribución justa e igualitaria de la tierra en la Isla, debido a que la mayoría de los campesinos pequeños cubanos no tenían su propia tierra para trabajar. La esencia de esta reforma se estableció en dos leyes emitidas en 1959 y en 1963, respectivamente. Fue una acción democrática a través de la expropiación total de las tierras (sin ningún tipo de indemnización) a favor de 100 mil familias de campesinos cubanos. Esto fue un golpe duro contra el latifundismo e imperialismo en Cuba y en beneficio colectivo de los campesinos. El problema de la tierra fue uno de los seis puntos del Programa del Moncada, obra principal de Fidel Castro. A partir de ahí se construyó la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) de cientos de miles de campesinos, una de las organizaciones de la masa cubana que constituye una base de la democracia participativa del país caribeño.40

La Campaña Nacional de Alfabetización de 1961, la gigantesca escuela histórica

En este proceso el actor principal fue Fidel Castro, quien el día 26 de septiembre de 1960 anunció en la ONU, la Campaña Nacional de Alfabetización cubana. Así, el país se declaró el 22 de diciembre de 1961 como una nación y territorio libre de analfabetismo. Esto significó que Cuba, gracias al socialismo, a Fidel Castro y al pueblo, había eliminado el analfabetismo de cuatrocientos años del colonialismo español y 60 años del neocolonialismo estadounidense, en un año y tres meses. Es decir, un logró extraordinario en el contexto democrático y de derechos humanos.

En esa campaña participaron 100 000 jóvenes cubanos de la edad de 10 años en adelante, quienes aceptaron este difícil desafío, un obstáculo a cualquier forma de desarrollo sostenible, para liberar a su patria de la ignorancia. Después de un año de lucha contra el analfabetismo se presentaron 300 000 voluntarios en la batalla por la alfabetización del pueblo. Ningún país lo había hecho anteriormente en tan corto tiempo . Cuando cientos de miles de ciudadanos cubanos fueron alfabetizados, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, señalaron en su momento, que la victoria fue obra de la juventud cubana.41 Hay que subrayar que este proceso de alfabetización del pueblo fue combatido sistemáticamente por Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA (por sus siglas en inglés), sobre todo, por la vía militar a través de bandas de contrarrevolucionarios y mercenarios (300 bandas con 4300 alzados) pagados y armados por el vecino del norte; a este hecho se le conoció en Cuba (1959-1965) como la lucha contra los Bandidos, quienes asesinaron a varios maestros y campesinos con el objetivo de aterrorizar a la población y sabotear la Campaña Nacional de Alfabetización; pero gracias a Fidel Castro, quien creó los Malagones o primeros milicianos para luchar contra los Bandidos, se combatió este hecho.42

Al respecto, Fidel Castro señaló: “Y puede decirse que este país de un extremo a otro se ha convertido en una inmensa, en una gigantesca escuela, y no sólo en una escuela de gramática, de geografía, de matemáticas: se ha convertido en una formidable escuela de historia”.43 De esta manera, la alfabetización se ha considerado en la Cuba revolucionaria, como un derecho humano fundamental del pueblo.

Educación en el socialismo, reconocimiento internacional: 1959-2015

Cuba cumple ampliamente con el derecho humano fundamental a la educación para que toda persona pueda leer, escribir, estudiar y pensar críticamente para exigir su dignidad humana. Este avance lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), en su informe “La Educación para Todos (EPT 2000—2015) —Logros y desafíos, en el mundo 2015, en América Latina y el Caribe”. Cuba es la única nación que logró cubrir esos objetivos de la ONU.44

Para la UNESCO, Cuba tiene altos niveles en los objetivos del programa de este organismo internacional en Educación Para Todos (EPT). Esa entidad, reconoce los logros y esfuerzos de Cuba en la atención primaria infantil a través del programa cubano, “Educa a tu hijo”, de enseñanza elemental primaria; a través de la Campaña Nacional de Alfabetización y el método cubano de alfabetización, “Yo, sí puedo”.45

En este informe la UNESCO constata, reconoce y elogia a Cuba como el único país en América Latina y el Caribe (de 33 países) con el mayor Índice en el Desarrollo de la Educación Para Todos (EPT); el organismo coloca a Cuba en el lugar 14 dentro de 126 países. La isla supera a naciones capitalistas desarrollados como Australia (posición 15), Finlandia (posición 16), Dinamarca (posición 17), Suecia (posición 18) y Estados Unidos (posición 33). Los países latinoamericanos que siguen a Cuba son, Uruguay (posición 36), Argentina (posición 38), Chile (posición 49) y México (posición 57).46

Para el doctor Guillermo Soler, Cuba ha logrado el cien por ciento de alfabetización y aclara que en total son solamente 18 países del mundo los que tienen este resultado. Avance que se ha logrado gracias a los métodos de alfabetización cubanos, “Yo, sí puedo” y “Yo, sí puedo seguir”, que son reconocidos internacionalmente por su eficacia en la alfabetización de 10 millones de personas en varios continentes, incluso, en los países capitalistas desarrollados como Australia, España y Nueva Zelandia.47

El sistema educativo cubano recibió un presupuesto del Estado del 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2014 , el más alto, que supera al de varios países capitalistas desarrollados con mucho más recursos naturales que Cuba; pero que además, no han sido bloqueados durante más de medio siglo por Estados Unidos –como Cuba-, como son: Alemania con 5.1 por ciento; Francia 5.9 por ciento; Reino Unido 6.2 por ciento; Italia 4.5 por ciento; Canadá 5.5 por ciento; Estados Unidos 5.4 por ciento; Dinamarca 8.7 por ciento; y en América Latina, Bolivia con 7.6 por ciento, Brasil 5.8 por ciento, y México 5.2 por ciento.48

Actualmente Cuba cuenta con 55 universidades, 123 Centros Universitarios Municipales, de las cuales, 16 son Universidades pedagógicas.49 En el país existen centenares de escuelas primarias con solamente un alumno.50 La educación especial en Cuba antes de la Revolución era inexistente, pero hoy, el Estado cubano y las autoridades educativas cubanas han creado centenares de escuelas de atención especial y de alta calidad para estudiantes con distintas formas de discapacidad.51

Salud en el socialismo 1959-2015, fin de un negocio capitalista

Uno de los puntos del Programa del Moncada a resolver fue la salud, las condiciones de bienestar físico y mental del pueblo cubano. Con Fidel Castro se logró la construcción de un sistema de salud pública, gratuita, popular y de calidad como uno de los derechos humanos más importantes, de acuerdo con el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, con lo cual se logró eliminar las bases del negocio capitalista prerrevolucionario que se llamaba, salud.

En materia de salud, Cuba cuenta con la mejor solidez de especialistas en esa rama de todo el continente, supera a Estados Unidos y Canadá. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por cada diez mil habitantes Cuba dispone de 134.6 especialistas en salud; Estados Unidos está en segundo lugar con 125.1 y Canadá en tercero con 93.5. Cuba cuenta con uno de los mejores sistemas de salud pública gratuita con reconocimiento de diversos organismos a nivel mundial, así como por la ONU; sobre todo durante el año 2015, uno de los mejores países en América Latina y el Caribe.52

Un ejemplo en materia de salud lo constituye la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), fundada por Fidel Castro, que en 1999 inició su primer curso con 1993 jóvenes tanto obreros como campesinos y de clases populares de 18 países; una carrera con duración de 6 años. La misión de esta escuela es la Solidaridad Internacional en el contexto médico y humanitario con los pueblos del mundo. La única exigencia para los jóvenes médicos es que cuando regresen a sus países de origen, atiendan a los habitantes de los barrios y comunidades populares. El resultado ha sido 20,786 profesionales de salud de 74 países.53

La importancia y el prestigio de los alumnos de la ELAM para América Latina y el Caribe se puede ver y constatar con profesionales como la joven costarricense Karen Mayorga Quirós, doctora designada a partir de 29 de junio del año en curso, como nueva ministra de Salud en Costa Rica por sus grandes méritos y experiencias en ciencias médicas.54

Asimismo, Cuba cuenta con 29 Centros de Enseñanza Médica Superior, de 1961 a 1999, un gran logro, porque la Isla antes de la Revolución sólo tenía 3 centros con deficiencias cualitativas y cuantitativas.55

En este rubro de salud pública, la lucha contra la desnutrición infantil es también un logro cubano de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), organismo que considera a Cuba como el único país en América Latina y el Caribe, que ha eliminado este mal infantil; superando incluso a Estados Unidos, según su último estudio denominado “Progreso para la Infancia, un Balance sobre Nutrición”. En dicho estudio, el UNICEF reconoce la política alimentaria cubana justa a través de su canasta básica, con la cual garantiza la alimentación de la población, además de promover los beneficios de la lactancia materna y apoyar con otros tipos de alimentos a los recién nacidos.56

Este logro es relevante dentro del contexto del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos ha impuesto a Cuba durante más de medio siglo. Al respecto el UNICEF resalta el problema de la desnutrición infantil en el mundo, donde 146 millones de niños sufren la falta de alimentación sana y adecuada.57

Biotecnología y medio ambiente, desarrollo científico, económico y ecológico

Cuba es uno de los mejores países en el desarrollo científico y fabricación de medicamentos que han mejorado las condiciones de salud de miles de personas con enfermedades peligrosas y mortales como el cáncer -de distintos tipos- y la diabetes, ayudando a sobrevivir y mejorar la vida de las personas. El país cuenta con una organización conocida como Biocubafarma que tiene 32 empresas biotécnicas y farmacéuticas, además de 8 empresas comerciales. Esas empresas manejan 70 fábricas con 22 mil trabajadores, y exportan 568 productos médicos a 50 países. Esto quiere decir que Cuba produce la mayoría de sus medicinas, las necesarias para su sector de salud nacional. Además, las exportaciones de medicamentos cubanos son una fuente económica muy importante para el país, ya que genera millones de divisas extranjeras, una base muy importante de la economía cubana que supera los ingresos del turismo.58

En el ámbito de salud, Cuba ha desarrollado medicamentos y vacunas contra enfermedades como el cáncer, malaria, y tuberculosis.59Asimismo, los niños cubanos son protegidos de forma gratuita contra 13 enfermedades cuando nacen; destaca la prevención contra la Haemophilus o influenza tipo B, única vacuna sintética en su tipo preparada en Cuba.60 Además del combate efectivo contra el SIDA.61 Asimismo, Cuba ha desarrollado medicamentos contra la anemia como la Eritropoyetina, para mejorar la vida humana bajo una ciencia humanista, y una vacuna contra la Hepatitis B para mejorar la salud infantil, entre muchos otros medicamentos.62 Igualmente Cuba tiene miles de científicos con una población de 11 millones de habitantes per cápita. En este sentido es el mejor país en América Latina y el Caribe.63

Cabe resaltar que sobre esta temática, el cineasta y escritor estadounidense Michael Moore en su documental “Sicko”, hace una comparación sistemática entre los sistemas de salud de Canadá, Cuba y Estados Unidos, así como de Francia y Reino Unido, donde el sistema de salud socialista cubano supera a todos, sobre todo, al de Estados Unidos, en cuanto a su calidad, atención integral, pública y carácter totalmente gratuito.64

Por otro lado, Cuba ha sido calificada como el único país del mundo con desarrollo sostenible, tanto por su nivel de alfabetización, como por su esperanza de vida y sobre todo por su bajo consumo de energía, lo cual mejora el medio ambiente y el ecosistema de la nación, que coadyuva además a minimizar la “huella ecológica”; esto ha sido reconocido en el informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, (WWF por sus siglas en inglés, World Wildlife Fund).65

Trabajo, el menor índice de desempleo

El derecho al trabajo en Cuba se garantiza por el Estado, además de que la Isla ha disminuido el desempleo, reconoce también el trabajo voluntario como una actitud solidaria hacia todo el pueblo y bienestar colectivo. Como derechos laborales está la jornada de 8 horas diarias, descanso en fin de semana y un mes vacaciones pagadas.66 Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la ONU, señaló que la Isla tuvo una tasa de desempleo de 2.7 en el año 2014, uno de los menores índices en el mundo.67

Solidaridad internacional

Países latinoamericanos que emplearon el método educativo “Yo, Sí Puedo” como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Panamá, se declararon libres de analfabetismo. En su solidaridad internacional Cuba tiene 2326 maestros en 40 países,68 tomando en cuenta que actualmente hay 854 millones de analfabetas adultos en el mundo, de los cuales 544 millones son mujeres.69

Cabe destacar que Cuba apoya y atiende en materia de salud a millones de personas a nivel mundial, a través de sus brigadas médicas integradas por miles de médicos que son enviados a Brasil, México, Venezuela y otros países bajo el principio de solidaridad internacional, quienes también trabajan en lugares remotos y poblaciones vulnerables.70 De acuerdo a datos oficiales, en 2013 Cuba envío 45 mil médicos a 60 países.71

Otro ejemplo de apoyo internacional de Cuba es la denominada Operación Milagro, un proyecto solidario e internacionalista que promueve la salud y que fue creado por la cooperación entre Cuba y Venezuela en 2004. El proyecto ha apoyado a tres millones de personas de trece países de escasos recursos que tuvieron problemas de vista a través de operaciones gratuitas. Tanto Cuba como Venezuela han utilizado la Operación Milagro como parte de la integración y la unión de los pueblos de América Latina y el Caribe y para beneficio de millones de personas dentro del proyecto de integración latinoamericana, conocido también como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).72

Deporte popular

Con el socialismo se dio un gran auge al deporte popular, debido a que Cuba antes de la Revolución de 1959 no ganaba ninguna medalla en campeonatos mundiales y menos en Juegos Olímpicos, por ello, se eliminaron las formas mercantiles de hacer atletismo como en varios países capitalistas. Hoy Cuba es uno de los mejores países del mundo en obtención de medallas, tanto mundiales como olímpicas. El último logro cubano fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, durante 2014 en Veracruz, donde Cuba venció a atletas de 31 países entre ellos, México.73 Cuba está considerado como el mejor país en el mundo en materia de deporte, con una población de 11 millones 393 mil habitantes (2015), con un gran número de medallas ganadas por habitante y que superan a Estados Unidos, China y Rusia.74

Cultura popular

En otro tema, como el esparcimiento cultural, Cuba publica millones de libros y tiene también millones de lectores, es uno de los pocos países que lee tantos libros por habitante, lo cual es un gran logro del sistema socialista que crea condiciones favorables para aumentar y mejorar la cultura entre su población.75

Los logros democráticos de la Isla en su cultura popular se pueden constatar a lo largo de estos 57 años de socialismo revolucionario y crítico, a través de la publicación de miles de libros per cápita, que coloca a esa nación como una de las mejores en este rubro tan importante para obtener cocimiento y aprendizaje para la vida.76 Al respecto, cabe destacar que Fidel Castro fundó el Instituto Cubano del Libro (ICL) en 1967, mismo que e en 2017 cumplió 50 años de publicar todo tipo de texto para el pueblo y cuyo objetivo principal ha sido promover la cultura pero, sobre todo, la lectura de una forma permanente.77

Conclusiones

El legado de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana resulta incuantificable tanto en lo político como social, a nivel nacional como internacional. Es profunda la huella que deja para la humanidad el hombre rebelde, crítico, patriota, socialista, internacionalista y antiimperialista. Sin duda uno de los hombres más relevantes de la historia reciente que dedicó toda su vida a la liberación de su pueblo y de otros pueblos del mundo, promoviendo la creación de una sociedad y de un mundo con justicia social, con un sistema político donde la democracia y los derechos humanos sean una realidad práctica y no sólo un código de buenas intenciones.

