El entrenador argentino marcó el fútbol chileno cuando encabezó la selección nacional de 2007 a 2011 y suscitó la admiración unánime de los hinchas.

Marcelo Bielsa ocupó el cargo de seleccionador del equipo de Chile durante cerca de cuatro años y dio un soplo nuevo al fútbol nacional, echando las bases de un juego ofensivo y generoso que auguraría los futuros éxitos. Aunque no consiguió ningún título con La Roja, marcó para siempre a los hinchas de la patria de Pablo Neruda, así como al resto de la sociedad chilena. El técnico argentino dejó un legado mucho más importante que la conquista puntual de trofeos: sembró un sentimiento de dignidad recobrada.

El fútbol chileno antes de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa tomó las riendas de la selección chilena en agosto de 2007 con el objetivo de cambiar las mentalidades de los jugadores, federarlos en torno a un estilo de juego y conseguir la clasificación para la Copa del Mundo 2010. El rosarino encontró un equipe en pésimo estado que no participaba en una final del Mundial desde 1998, no logró clasificarse para los torneos de Corea del Sur/Japón en 2002 y Alemania en 2006. A nivel continental, Chile fue eliminado en la primera ronda de la Copa América de 2004, terminando en el último puesto del grupo C compuesto por Brasil, Paraguay y Costa Rica, sin conseguir ninguna victoria. Durante la edición de 2007, Chile se clasificó para la siguiente ronda terminando mejor tercero pero sufrió una severa derrota de 6-1 frente a Brasil. El fútbol chileno atravesaba una crisis profunda y la tarea se anunciaba difícil para el técnico argentino. [1]

Partidos amistosos

El primer partido que dirigió Marcelo Bielsa se disputó el 7 de septiembre de 2007 en Santiago de Chile, contra Suiza, y terminó con una derrota de 2-1. [2] En esa ocasión el técnico argentino renovó ampliamente el plantel e integrósiete nuevos titulares con respecto al último partido contra Brasil dos meses antes. Así, Cristián Álvarez, Miguel Riffo, Arturo Vidal, Mauricio Isla, Matías Fernández, Alexis Sánchez y Eduardo Rubio se unieron aClaudio Bravo, Ismael Fuentes, Manuel Iturray Humberto Suazo, sobrevivientes de la Copa América 2007. Ese partido marcó los inicios del joven Alexis Sánchez, que marcó allí su primer gol y diez años después sería el mejor goleador de la historia de la selección chilena.

Cuatro días después, el 11 de septiembre de 2007, Chile consiguió su primera victoria contra Austria por 2-0 de visitante. [3] En total, entre septiembre de 2007 y enero de 2011, bajo la dirección del técnico argentino, La Roja jugó 27 partidos amistosos con un balance de 16 victorias, 4 empates y 7 derrotas, y con 32 goles a favor y 15 en contra.

El Mundial 2010

La ambición de Marcelo Bielsa era infundir confianza al fútbol nacional y conseguir la clasificación de Chile para el Mundial 2010 después de doce años de ausencia. El segundo objetivo era obtener una victoria en la fase final. Conviene recordar que la última victoria de La Roja en una Copa del Mundo se remontaba al 10 de junio de 1962, en cuartos de final contra la Unión Soviética (2-1), o sea cerca de medio siglo. En su participación en el Mundial de 1966 en Inglaterra, en 1974 en Alemania, en 1982 en España y en 1998 en Francia, Chile no logró ganar un solo partido.

Durante las eliminatorias para el Mundial, el Chile de Marcelo Bielsa jugó un total de 18 partidos. Consiguió 10 victorias, 3 empates y 5 derrotas, y obtuvo el segundo puesto clasificatorio, a sólo un punto de Brasil que terminó líder de América del Sur, y delante de las grandes naciones del fútbol como Argentina, Uruguay o Colombia. La Roja marcó un total de 32 goles y encajó 22, o sea una diferencia de +10. A título de comparación, Brasil, que fue el equipo más prolífico del grupo, marcó 33 goles.

Durante las eliminatorias, Chile derrotó a Argentina por primera vez en su historia en un mítico partido en Santiago. La Roja también consiguió importantes victorias en el exterior: contra Paraguay en Asunción, contra Perú en Lima y contra Colombia en Medellín. Esa brillante calificación, marcada por un juego ofensivo espectacular e intenso que encantó a los aficionados, le valió a Marcelo Bielsa el título de mejor técnico de América en 2009. [4]

Dunga, entonces seleccionador de Brasil y capitán emblemático del equipo que ganó el Mundial 1994, se mostró impresionado por el juego generoso que desarrolló Chile bajo las órdenes del entrenador argentino. Declaró sus impresiones: “Es un gran entrenador con ideas muy buenas. Es competente, tiene calidad y con él Chile ha hecho buenos partidos. Están muy preparados para este Mundial”. [5]

Durante el Mundial 2010, Chile estuvo en el grupo H con España, Suiza y Honduras. La Roja ganó los primeros dos partidos contra Honduras y Suiza 1-0. Luego perdió por 1-2 contra España, futuro vencedor de la competición. Así, en el espacio de una semana, la selección de Marcelo Bielsa consiguió más victorias en la Copa del Mundo que en cuatro participaciones desde 1966. Clasificado para los octavos de final, Chile perdió contra Brasil 3-0. [6]

El juego ofensivo que propuso Marcelo Bielsa impresionó a los observadores del deporte más popular del planeta. Johan Cruyff, leyenda del fútbol, expresó su admiración. El mejor jugador neerlandés de la historia, que ganó tres copas Champion’s y tres veces el Balón de Oro, que revolucionó el juego del FC Barcelona, actual referencia del fútbol ofensivo, tuvo palabras elogiosas sobre La Roja: “ La mejor selección que he visto es la de Chile. Ofrecer algo más a los aficionados siempre ha sido una de nuestras cualidades [Holanda], pero Chile nos ha tomado el relevo en esto. Ha demostrado ya mucho y ha entendido muy bien que aunque las posibilidades de un título sean pocas, en sus manos está la oportunidad de hacer que el público mire con gusto”. [7]

Balance

En la era de Marcelo Bielsa Chile jugó 51 partidos con 28 victorias, 8 empates y 15 derrotas, es decir, un 55% de victorias, y un total de 69 goles a favor y 49 en contra. A guisa de comparación, Nelson Acosta, que dirigió La Roja durante 99 partidos de 1996 a 2001 y de 2005 a 2007, tras un periodo interino en 1993, tiene un promedio de un 40% de victorias. Sólo Jorge Sampaoli, que fue seleccionador de 2012 a 2016, presenta un promedio superior al rosarino con un 61% de victorias. [8]

El trabajo de Marcelo Bielsa a la cabeza de la selección nacional permitió a los jugadores chilenos entrar en los campeonatos europeos. Varios de ellos juegan ahora en los mayores clubes del Viejo Continente. Así, el delantero Alexis Sánchez fue fichado después del Mundial 2010 por el FC Barcelona y hoy juega en el Arsenal, Londres. El mediocampista Arturo Vidal entró en la Juventus en 2011 y juega ahora en el Bayern de Múnich. El defensa Gary Medel fue fichado por el FC Sevilla en 2011 y hoy es un elemento clave del Inter de Milán.

Cuando Marcelo Bielsa dejó Chile en 2011, la selección nacional disponía de una identidad de juego y era respetado en el mundo. El rosarino echó las bases de un nuevo fútbol valiente, ofensivo y generoso. Profesionalizó el deporte más popular del país. La Rojasuscita hoy día el orgullo del pueblo chileno, feliz de ver que es posible realizar proezas contra grandes naciones del fútbol y enfrentar la adversidad con trabajo, disciplina, honor y convicción. Lo cual explica la inmensa popularidad del técnico argentino.

Arrigo Sacchi, considerado el mejor entrenador italiano de la historia, que ganó todos los títulos posibles a la cabeza del AC Milany fue finalista de la Copa del Mundo 1994 con Italia, entendió que el legado de Marcelo Bielsa superaba el marco del fútbol. “En Chile lo consideran un semidiós, no sólo por los resultados que consiguió sino también por el modo en que los alcanzó”, señaló, alabando la filosofía del técnico argentino. [9]

La labor de Marcelo Bielsa estructuró un equipo que ganaría unos años después dos veces la Copa América (2015 y 2016). Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City y referencia mundial del fútbol ofensivo, recuerda la importancia de la acción del argentino: “Todo lo que ha pasado en Chile no hubiera sido posible sin Bielsa. Siempre hay alguien que empieza y hace los planes para la Catedral”. [10]

Testimonios de los jugadores

Los jugadores que trabajaron con Marcelo Bielsa expresaron su gratitud de modo unánime y lo citaron como referente. Más allá de los resultados deportivos y del estilo de juego propuesto, el entrenador argentino supo cambiar las mentalidades y convencer a los futbolistas de sus capacidades para conseguir los mejores resultados. Esta transformación irradió toda la sociedad chilena.

Mauricio Isla, que juega como defensor y mediocampista, no ha olvidado la importancia de Marcelo Bielsa en su carrera y en la de sus compañeros. “Este entrenador saca lo mejor de cada jugador, sea joven o mayor. En Chile lo hizo. Edificó un equipo joven y lo mejoró. Luego Jorge Sampaoli siguió su rastro con el mismo juego. Llegamos a la madurez para conquista la Copa América”, enfatizó. Isla recuerda también que el mundo del fútbol descubrió Chile gracias al rosarino: “Si muchos jugadores chilenos juegan en Europa, todo empezó con Bielsa”. [11] Se acuerda también de su exigencia: “Al inicio quieres rebelarte. Pero cuando te das cuenta de tus progresos empiezas a quererlo”. [12] A título personal, el encuentro con el argentino fue decisivo: “Marcelo Bielsa es el mejor entrenador que he tenido. Gracias a él soy internacional”. “Mi mentalidad se la debo a Marcelo Bielsa. Es uno que te infunde la cultura del trabajo”. [13]

El técnico argentino también marcó a Gary Medel, pilar de la selección en defensa. Enfatiza su aporte: “Marcelo Bielsa ha cambiado la mentalidad del futbolista chileno. Nos hizo pensar en positivo, salir con la idea de siempre ganar, de buscar los partidos. Bielsa no ha sido un entrenador fundamental sólo para mí, sino para todo el fútbol del país”. [14]

Gonzalo Fierro, mediocampista ofensivo, comparte esta opinión. Para él, el argentino es la referencia: “Mi mejor entrenador ha sido Marcelo Bielsa. Cuando llegó a Chile cambió la mentalidad. El jugador chileno tomó otro ritmo”. [15]

El defensor Waldo Ponce insiste en el trabajo sicológico que hizo Marcelo Bielsa y que permitió superar el complejo de inferioridad. Dice lo siguiente: “La diferencia fundamental entre el antes y el después de Bielsa es el cambio de mentalidad del jugador chileno. Dio una llave y ahora ya no decimos ‘No se puede’. Con él nos dimos cuenta de que podíamos vencer a Brasil, Argentina o cualquier rival. El mensaje principal era ‘¿Por qué Chile no podría? ¡Claro que Chile puede!’. A nivel del fútbol, pero sin duda de modo general, el chileno siempre tuvo un complejo de inferioridad respecto a Brasil o Argentina. Antes era muy común para un jugador chileno, incluso para los hinchas, pensar antes de un partido contra Argentina ‘Ojalá no nos metan seis goles. Pero si perdemos sin ser ridículos está bien’. Todo cambió con Marcelo Bielsa”. [16]

La erudición de Marcelo Bielsa impactó al mediocampista Jean Beausejour. Guarda un recuerdo imborrable: “Para mí Bielsa cambió nuestra manera de ver el fútbol. Nos abrió la mente. Es como la matriz. Comparto esta impresión con muchos antiguos compañeros que tuvimos la suerte de tenerlo como entrenador. En el peor de los casos sigues igual de malo, pero sabes por qué juegas mal. Antes jugaba como un pajarillo. Bielsa abre otra dimensión, otra visión del fútbol. Siento que los años que pasé junto a él, para mí, es como si hubiera hecho una tesis, un máster, un MBA en fútbol”. [17]

La estrella Alexis Sánchez, hoy uno de los mejores delanteros del mundo, piensa lo mismo. Expresa su gratitud al técnico argentino: “ Marcelo Bielsa tuvo una influencia muy grande en mí. Con él aprendí a entender el fútbol”. [18]

Marco Estrada, mediocampista, enfatiza la importancia del rosarino en la historia del deporte nacional: “En realidad todos los técnicos siempre te dejan algo positivo, una enseñanza, no te nombraré a uno peor que otro, pero el mejor de todos fue Marcelo Bielsa, todos dirán que es el mejor y Marcelo lo es para mí y creo que para la mayoría del fútbol chileno. Con él se marcó un antes y un después en el fútbol chileno”. [19]

El portero Claudio Bravo, veterano del equipo que tiene el récord de selecciones, se acuerda del rigor del entrenador y de su capacidad para sublimar al grupo: “Marcelo Bielsa ha sido el técnico más exigente que he tenido, el que más partido sacaba al jugador”. [20] Lo marcó también su personalidad: “ Es una persona difícil de descifrar, pero como técnico es uno de los mejores del mundo ”. [21]

El defensa Ismael Fuentes se sintió impresionado por los conocimientos de su técnico. Expresa su punto de vista al respecto: “Mi impresión es que es el mejor. Marcó mi carrera, de repente uno peca de soberbio en algunas cosas, cree saberlo todo en esto del fútbol y cuando conoce a un tipo como él, con sus capacidades, se da cuenta que no sabe nada y sigue mejorando y aprendiendo. [22] […] En cada entrenamiento te entregaba las mejores armas y herramientas para enfrentar el próximo partido”. [23]

El defensa Pablo Contreras lamentó la renuncia de Marcelo Bielsa de la selección chilena en 2011. “Lo lamento en el alma por los jugadores, por los hinchas, y siempre digo que soy un hincha más del trabajo que hizo Marcelo Bielsa en todo este proceso. […] Es una pérdida importante para el fútbol chileno”. [24]

El delantero Humberto Suazo, que terminó mejor goleador de las eliminatorias para el Mundial 2010, también enfatiza la importancia del argentino para el fútbol de su país: “Creo que Marcelo Bielsa vivía para el fútbol, sabía lo que le faltaba al fútbol chileno, por algo tomó ese reto tan importante. El equipo, esas clasificatorias (2010) las jugó a gran nivel. Trabajos diferentes, el equipo muy dinámico […]. S iempre voy a estar agradecido con él ». [25]

Tras la victoria en la Copa América 2015 bajo la dirección de Sampaoli, Jorge Valdivia, titular indiscutible del equipo, rindió tributo a Marcelo Bielsa. Se acordó de la llegada del técnico rosarino y de su papel en la construcción del equipo nacional: “ Bielsa llega en un momento en el que Chile estaba en el fondo del pozo, con una dificultad tremenda para ganar partidos. Él le da una filosofía a la selección, que con el tiempo se mantuvo. El que inició todo esto fue Bielsa. […] Ahora, Bielsa nos marcó, mucho. Él nos dio la filosofía, Sampaoli nos llevó a gloria”. [26]

Mark González, mediocampista, comparte esta opinión: “ Él llegó a cambiar el estilo de los jugadores. Hoy en día lo que hacemos no tiene nada qué ver con lo de antes. [Teníamos] un sistema bien estructurado y lo más importante, demostrando a la gente que somos un equipo duro y que siempre salimos a ganar Es un técnico como ningún otro. Es un perfeccionista”. Las cualidades humanas del argentino marcaron también a González: “Es muy respetuoso, muy buena gente, siempre te da esa confianza para acercarte a él. En el ambiente laboral es muy estricto, muy disciplinado”. [27]

Fabián Orellana, mediocampista ofensivo, subrayó también el papel de Marcelo Bielsa en la mejoría del deporte en su país y su influencia a nivel personal: “ Es un entrenador que sabe mucho y que ha hecho mucho bien al fútbol chileno. Es el mejor entrenador que he tenido y es difícil que tenga uno mejor que él. Ha sido como un padre para mí. Te ayuda mucho a crecer como futbolista. Te enseña, te conversa, te corrige y cuando lo haces bien te felicita”. [28]

Por su parte, Gonzalo Jara prefiere enfatizar el respeto conquistado por el Chile de Marcelo Bielsa en el mundo y el orgullo recobrado: “El proceso que se ha hecho ha sido uno de los mejores. Más allá de cómo jugamos, todos miran cómo Chile de igual a igual, de local o de visitante. En lo personal y como selección nos ha hecho muy bien”. [29]

Rodrigo Millar, mediocampista, se acuerda de Marcelo Bielsa con emoción y gratitud. “El técnico que más me ha marcado ha sido Marcelo Bielsa”, declaró en 2014, varios años después de la renuncia de su mentor. [30] Explicó las razones: “Saca el máximo de los jugadores. Con él realice muchos progresos a nivel táctico y técnico. Te enseña cosas que los demás entrenadores ignoran. Para mí, forma parte de los mejores técnicos del mundo, no cabe la menor duda. Trabajar con él fue un gran privilegio. Si preguntas a mis compañeros de la selección te dirán lo mismo. Ayudó mucho al fútbol chileno […]. Nunca había conocido a un entrenador tan perfeccionista”. Enfatiza su papel en la metamorfosis de Chile: “Con la llegada de Bielsa Chile se ha vuelto una selección respetada en el mundo. Si hubiera seguido como técnico habría tenido resultados”. Evoca su salida y expresa su tristeza: “Fue una gran pérdida para el fútbol chileno. Si Bielsa se hubiera quedado, creo, por ejemplo, que hubiéramos podido ganar la Copa América en 2011”. [31]

Tras el triunfo continental de 2015 con la victoria en Copa América, el mediocampista Charles Aránguizno no se olvidó de asociar a Marcelo Bielsa al triunfo. Guardó en memoria el prestigio que conquistó el Chile del rosarino en la escena internacional: “ El fútbol chileno ganó mayor reputación con el trabajo de Marcelo Bielsa. Nos entregó carácter. Ahora tenemos respeto internacional”. [32]

Marcelo Díaz, mediocampista, comparte también esta opinión. Según él, “Marcelo Bielsa cambió el fútbol chileno de una manera innegable. Su forma y su estilo de juego llamaron la atención, pero, sobre todo, cambió la mentalidad del futbolista chileno. Antes el futbolista chileno era un poco más mediocre. Si te enfrentabas contra España, Brasil o Alemania, ya de entrada pensabas que ibas a perder. Ya no le tenemos miedo a nadie, porque sabemos que jugando en equipo le podemos hacer daño a cualquiera. Se quitaron los complejos”. [33]

El delantero Esteban Paredes comparte la opinión unánime sobre su antiguo técnico y enfatiza su aporte a nivel personal: “Aprendí mucho cuando llegué a la selección con Marcelo Bielsa. Me enseñó bastante. Muchos movimientos que no conocía, que no me imaginaba y eso me ayudó mucho a crecer como jugador. Hasta el día de hoy se lo agradezco”. [34]

El portero Luis Marín expresa a su vez su gratitud y guarda un emotivo recuerdo del argentino: “Dentro de todos los técnicos que he tenido, Marcelo Bielsa ha sido el mejor con el que me ha tocado compartir. No es una relación afectiva, pero te enseña mucho y si uno lo sabe aprovechar te enriquece mucho como persona y profesional”. [35]

Carlos Carmona, mediocampista, expresa la misma opinión que su compañero: “Doy gracias al fútbol que me puso un técnico como Marcelo Bielsa. He tenido buenos entrenadores, pero quedé impresionado con Bielsa porque tiene un gran método de trabajo. Con él aprendí mucho”. [36]

Iván Zamorano, leyenda del fútbol chileno, resume bien el legado de Marcelo Bielsa con elocuentes palabras y expresa también su gratitud: “La llegada de Bielsa marcó un antes y un después en el fútbol chileno. Bielsa cambió totalmente la mentalidad de los futbolistas chilenos. Abrió el camino de la generación actual, una generación triunfante. Hoy, el 90 % de los elementos de la selección nacional chilena juegan en el extranjero y eso es sobre todo gracias a Bielsa pues los alentó a correr riesgos, a atreverse. Los cuatro años de Bielsa en Santiago hacen que hoy la imagen del fútbol chileno sea muy positiva. Con Sampaoli y Pizzo Chile consiguió sus primeros títulos pero Bielsa dio el primer paso, el más complicado”. [37]

Conclusión

Marcelo Bielsa marcó con su impronta el fútbol chileno y la sociedad en su conjunto. Echó las bases del renuevo deportivo y abrió el camino de los futuros éxitos de la selección nacional. Hoy día La Roja es un equipo respetado a nivel mundial. Mientras que no consiguió ningún título con Chile goza de una popularidad extraordinaria entre el pueblo de Pablo Neruda, muy superior a la de sus sucesores Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi que conquistaron la Copa América. Ninguna figura del mundo del fútbol se beneficia de semejante prestigio en Chile. Hay una razón para ello: más allá de sus competencias unánimemente reconocidas , el rosarino se comprometió con su misión con pasión, fue fiel a su línea de conducta y sus principios e infundió un sentimiento de dignidad recobrada entre los chilenos.

Notas :

[1] Soccer Way , «Copa América 2007», 2007. http://us.soccerway.com/international/south-america/copa-america/2007-venezuela/s2019/final-stages/ (sitio consultado el 1 de julio de 2017).

[2] Emol , «Chile cae 2-1 ante Suiza en el comienzo de la era Bielsa», 7 de septiembre de 2007. http://www.emol.com/noticias/deportes/2007/09/07/274784/chile-cae-2-1-ante-suiza-en-el-comienzo-de-la-era-bielsa.html (sitio consultado el 27 de junio de 2017).

[3] Eurosport , «Autriche-Chili», 11 de septiembre de 2007. http://www.eurosport.fr/football/international-friendlies/2007-2008/live-autriche-chili_mtc208716/live.shtml (sitio consultado el 30 de junio de 2017).

[4] Fifa , «Copa Mundial de la Fifa Sudáfrica 2010. Ronda de liga», 2010. http://es.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/matches/preliminaries/southamerica/index.html#250491 (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[5] TV Max , «Dunga elogia a Maradona, Bielsa y Eriksson», 19 de junio de 2010. http://www.tvmax-9.com/futbol_internacional/Dunga-elogia-Maradona-Bielsa-Erikssoon_0_2866213353.html ( sitio consultado el 6 de marzo de 2016 ).

[6] Soccer Way , «World Cup, final stages», 2010. http://us.soccerway.com/international/world/world-cup/2010-south-africa/s4770/final-stages/ (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[7] El Gráfico , «Cruyff elogia al equipo de Bielsa», 28 de junio de 2010. http://www.elgrafico.com.ar/2010/06/28/C-2833-cruyff-elogia-al-equipo-de-bielsa.php ( sitio consultado el 6 de marzo de 2016 ).

[8] Sólo se tomaron en cuenta los seleccionadores con más de 40 partidos.

[9] Gazzetta dello Sport , «Sacchi: Bielsa è un maestro, pero quiei 15 minuti…’”, 16 de junio de 2011. http://www.fcinternews.it/news/sacchi-bielsa-e-un-maestro-pero-quei-15-minuti-49785/ (sitio consultado el 6 de marzo de 2016).

[10] Soy Chile , «Guardiola: ‘Todo lo que ha pasado en Chile no hubiera sido posible sin Bielsa’», 31 de julio de 2015. http://www.soychile.cl/Santiago/Deportes/2015/07/31/337380/Pep-Guardiola-prendio-las-alarmas-Aun-no-decido-si-renuevo-en-el-Bayern.aspx ( sitio consultado el 30 de junio de 2017 ).

[11] Le 10 Sport , «Mercato- OM : Isla revient sur le passage de Marcelo Bielsa», 27 de mayo de 2016. https://le10sport.com/football/mercato/mercato-om-isla-revient-sur-le-passage-de-marcelo-bielsa-241221 (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[12] Le 10 Sport , «Mercato –OM : Une recrue estival avoue que Bielsa ne ‘faisait plus l’unanimité’», 14 de febrero de 2016. http://www.le10sport.com/football/mercato/mercato-om-cette-recrue-estivale-qui-avoue-que-bielsa-ne-faisait-plus-l-unanimite-222750 (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[13] Le Phocéen , «Nouveau mensonge de Labrune sur Bielsa ?», 14 de febrero de 2016. http://www.lephoceen.fr/infos-om/saison/nouveau-mensonge-de-labrune-sur-bielsa-144219 (sitio consultado el 1ro de julio de 2017): La Tercera, «Mauricio Isla: ‘Mi mentalidad se la debo a Bielsa’», 8 de agosto de 2012. http://www.latercera.com/noticia/mauricio-isla-mi-mentalidad-se-la-debo-a-marcelo-bielsa/ (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[14] Arthur Jeanne, «Le Chili et l’héritage de Bielsa», 15 de junio de 2015. http://www.sofoot.com/le-chili-et-l-heritage-de-bielsa-202929.html (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[15] Gonzalo Fierro, «Loco Querido», Fox Sport Chile, 28 de marzo de 2017. https://twitter.com/FOXSports_Chile/status/846763457756053505 (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[16] Arthur Jeanne, «Le Chili et l’héritage de Bielsa», op. cit.

[17] Arthur Jeanne, «Le Chili et l’héritage de Bielsa», op. cit.

[18] Infobae , «Alexis Sánchez: ‘Con Bielsa aprendí a entender el fútbol», 11 de septiembre de 2013. http://www.infobae.com/2013/09/11/1508245-alexis-sanchez-con-bielsa-aprendi-entender-el-futbol/ (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[19] Publimetro , «Marco Estrada deja en claro: ‘Dejé la selección por un tema futbolístico’», 16 de enero de 2015. https://www.publimetro.cl/cl/grafico-chile/futbol-chileno/2015/01/16/marco-estrada-deja-claro-deje-seleccion-tema-futbolistico.html (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[20] Marca , «Bravo: Bielsa ha sido el técnico más exigente que he tenido», 26 de enero de 2016. http://www.marca.com/futbol/chile/2016/01/26/56a79afa268e3ecf408b456d.html (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[21] El Hincha , «Claudio Bravo sobre Bielsa: ‘Como personal es difícil de descifrar pero como técnico uno de los mejores», 2011. http://www.elhincha.cl/noticias/claudio-bravo-sobre-bielsa-como-persona-es-dificil-de-descifrar-pero-como-tecnico-uno-de-los-mejores/ (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[22] Prensa Fútbol , «Ismael Fuentes: ‘Marcelo Bielsa marcó mi carrera, es el mejor», 25 de enero de 2016. http://www.prensafutbol.cl/94277-ismael-fuentes-marcelo-bielsa-marco-mi-carrera-es-el-mejor/ (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[23] , René Martínez, «Ismael Fuentes: ‘Me da rabia no poder entregarles las alegrías que se merecen’», Diario El Día, 2 de marzo de 2016. http://www.diarioeldia.cl/deportes/ismael-fuentes-me-da-rabia-no-poder-entregarles-alegrias-que-se-merecen (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[24] El Mercurio , «Pablo Contreras quiere a Borghi en la selección », 8 de febrero de 2011. http://www.mercurioantofagasta.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110208/pags/20110208191459.html (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[25] A. Mayo, «La feliz crónica de Humbert Suazo», La Tercera. http://www.latercera.com/noticia/la-feliz-cronica-roja-de-humberto-suazo/ (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[26] Oscar García Soto, « Jorge Valdicia: ‘Bielsa nos dio la filosofía, Sampaoli nos llevó a la gloria’», Marca, 12 de julio de 2015. http://www.marca.com/2015/07/12/futbol/futbol_internacional/chile/1436707250.html?cid=FCOPY33701 (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[27] Nicolás Videla, «Mark González sobre Bielsa: ‘Es un técnico como ningún otro», Red Gol, 30 de abril de 2010. http://redgol.cl/2010/4/mark-gonzalez-sobre-bielsa-es-un-tecnico-c/ (sitio consultado el 1 de julio de 2017).

[28] La Tercera , «Fabián Orellana: ‘Bielsa es como un padre para mí’», 12 octubre de 2009. http://www.latercera.com/noticia/fabian-orellana-bielsa-es-como-un-padre-para-mi/ (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[29] ADN Radio , «Gonzalo Jara pidió que Marcelo Bielsa se quede después del Mundial», 3 de mayo de 2010. http://www.adnradio.cl/noticias/deportes/gonzalo-jara-pidio-que-marcelo-bielsa-se-quede-despues-del-mundial/20100503/nota/1018743.aspx (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[30] Emol , «Rodrigo Millar: ‘El técnico que más me ha marcado ha sido Marcelo Bielsa’», 20 de agosto de 2014. http://www.emol.com/noticias/deportes/2014/08/20/676088/rodrigo-millar-el-tecnico-que-mas-me-ha-marcado-ha-sido-marcelo-bielsa.html (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[31] Thomas Goubin, «Millar : ‘Bielsa fait partie des meilleurs entraîneurs au monde’», So Foot, 4 de mayo de 2014. http://www.sofoot.com/millar-bielsa-fait-partie-des-meilleurs-entraineurs-au-monde-183397.html (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[32] 24 Horas , «Charles Aránguiz y el aporte de Bielsa: ‘Nos entregó carácter’», 18 de agosto de 2015. http://www.24horas.cl/deportes/futbol-internacional/charles-aranguiz-y-el-aporte-de-bielsa-nos-entrego-caracter-1759593 (sitio consultado el 2 de julio de 2017).

[33] Goal , «Díaz: ‘Bielsa cambió la mentalidad del futbolista chileno », 22 de mayo de 2017. http://www.goal.com/es-co/news/5214/copa-confederaciones/2017/05/22/35760652/d%C3%ADaz-bielsa-cambi%C3%B3-la-mentalidad-del-futbolista-chileno (sitio consultado el 2 de julio de 2017).

[34] Carolina Fernández, «Paredes: ‘Bielsa me enseño cosas que ni imaginaba; me ayudó’», AS, 11 de marzo de 2016. http://chile.as.com/chile/2016/03/08/futbol/1457401332_216550.html (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[35] Demid Herrera, «Marín sobre Bielsa: ‘Es el mejor con el que me ha tocado compartir’», Ferplei, 10 de noviembre de 2010. http://ferplei.com/2010/11/marin-sobre-bielsa-%E2%80%9Ces-el-mejor-con-el-que-me-ha-tocado-compartir%E2%80%9D/ (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[36] Fox Sport , «Carmona: ‘Doy gracias al fútbol que me puso un técnico como Bielsa’”, 16 de diciembre de 2016. https://www.foxsports.cl/news/285332-carmona-doy-gracias-al-futbol-que-me-puso-un-tecnico-como-bielsa (sitio consultado el 1ro de julio de 2017).

[37] Arnaud Carond, «LOSC: une nouvelle légende s’incline devant Marcelo Bielsa», But Football Club, 2017. http://www.butfootballclub.fr/ligue-1/lille/losc-une-nouvelle-legende-sincline-devant-marcelo-bielsa/ (sitio consultado el 1 de julio de 2017).

*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba, ¡palabra a la defensa!, Hondarribia, Editorial Hiru, 2016. http://www.tiendaeditorialhiru.com/informe/336-cuba-palabra-a-la-defensa.html Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel